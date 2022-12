La Russie prévient des “conséquences” si des missiles américains sont envoyés en Ukraine

Zakharova a ajouté que des quantités croissantes d’assistance militaire américaine, y compris le transfert d’armes aussi sophistiquées, “signifieraient une implication encore plus large du personnel militaire dans les hostilités et pourraient entraîner des conséquences possibles”. Elle n’a pas précisé quelles pourraient être les conséquences.

Une batterie Patriot peut nécessiter jusqu’à 90 soldats pour l’exploiter et l’entretenir et pendant des mois, les États-Unis ont hésité à fournir le système complexe, car l’envoi de forces en Ukraine pour le faire fonctionner est un échec pour l’administration du président Joe Biden.

Les dirigeants de la Maison Blanche et du Pentagone ont toujours déclaré que la fourniture à l’Ukraine de défenses aériennes supplémentaires était une priorité, et les missiles Patriot étaient à l’étude depuis un certain temps. Les responsables ont déclaré qu’à mesure que l’hiver se rapprochait et que le bombardement russe des infrastructures civiles s’intensifiait, cette considération devenait de plus en plus prioritaire.