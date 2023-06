La Russie prétend repousser l’invasion de l’Ukraine alors qu’une fillette de 9 ans et 2 autres ont été tuées lors de la dernière attaque contre Kiev

Moscou – Moscou a déclaré jeudi qu’il avait déjoué une tentative ukrainienne d ‘«envahir» sa frontière sud-ouest alors que La Russie a pilonné Kyiv avec des missiles, tuant trois personnes dont une femme et un enfant. La capitale ukrainienne a fait face à des raids aériens presque nocturnes en mai, y compris une attaque diurne inhabituelle lundi qui a poussé les habitants à se mettre à l’abri.

Alors que Kiev déployait ses défenses aériennes contre une nouvelle volée de missiles russes, des fragments de l’une des roquettes se sont abattus sur un quartier du nord de Kiev, tuant les trois civils que les habitants ont identifiés à l’agence de presse Reuters comme étant deux femmes locales et l’enfant de 9 ans. -vieille fille de l’un d’eux.

Un homme est assis à côté du corps de sa petite-fille qui a été tuée lors d’une frappe de missile russe, au milieu de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, à Kiev, en Ukraine, le 1er juin 2023. VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré avoir intercepté et détruit les 10 missiles lancés par la Russie. 16 autres personnes ont été blessées.

Fille, 2 femmes auraient été tuées dans l’attaque de Kiev

Le mari de l’une des victimes, Yaroslav Ryabchuk, a déclaré que le refuge où ils se cachaient régulièrement des frappes russes avait été fermé jeudi et qu’il avait couru chercher de l’aide.

« Quand je suis revenu, il y avait beaucoup de sang, des enfants et des femmes étaient allongés là. Il y avait des cris et de la poussière », a-t-il raconté à l’AFP. « Plus rien n’a d’importance », a-t-il dit, ajoutant que ses enfants avaient été « laissés sans mère ».

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a confirmé que trois personnes avaient été tuées lorsqu' »un fragment de roquette » est tombé près d’une clinique alors qu’elles couraient se mettre à l’abri après une alerte aérienne.

« Un refuge fermé en temps de guerre n’est pas seulement de l’indifférence, c’est un crime », a déclaré le ministre de l’Intérieur Igor Klymenko, ajoutant qu’une enquête avait été ouverte.



Zelenskyy dit que l’Ukraine est prête à ce que l’OTAN et les États-Unis envoient une aide supplémentaire de 300 millions de dollars 03:58

Moscou a toujours affirmé qu’elle ne visait que les installations et infrastructures militaires en Ukraine, malgré des frappes frappant régulièrement des maisons civiles, des hôpitaux et d’autres bâtiments.

La Russie accuse l’Ukraine d’avoir « tenté d’envahir »



Moscou a déclaré, quant à lui, avoir déjoué une tentative des troupes ukrainiennes d' »envahir » sa région sud-ouest de Belgorod.

« Vers 03H00 (0000 GMT), des unités ukrainiennes comprenant jusqu’à deux compagnies d’infanterie motorisée, renforcées par des chars, ont tenté d’envahir », a déclaré le ministère russe de la Défense.

Moscou a utilisé des jets et de l’artillerie pour repousser les attaques et empêcher les troupes ukrainiennes de passer en Russie, a-t-il ajouté.

La région de Belgorod, qui a connu une incursion armée sans précédent de deux jours la semaine dernière revendiqué par les dissidents russesa fait l’objet de tirs intensifiés ces dernières semaines.



Au cœur de la résistance russe à Poutine 06:35

Le gouverneur régional Vyacheslav Gladkov a déclaré que huit personnes avaient été blessées dans des « bombardements ininterrompus » dans la ville de Shebekino. Alors que les bombardements se poursuivaient sur Shebekino, ses habitants ont afflué vers les centres pour personnes déplacées de la capitale régionale, également appelée Belgorod, a-t-il affirmé.

Gladkov a déclaré que le centre principal de la ville se remplissait de centaines d’arrivées, de sorte que les personnes supplémentaires qui arrivaient étaient « envoyées de manière organisée vers les centres restants ».

« La question principale est maintenant de fournir une assistance aux personnes et de soutenir la réinstallation de ceux qui en ont besoin », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ajoutant que Poutine était constamment informé de la situation.

Peskov a également dénoncé ce qu’il a qualifié de silence de la communauté internationale face aux frappes.

Malgré « toutes les occasions de voir les images décrivant les frappes contre les bâtiments résidentiels, les infrastructures sociales… il n’y a pas un seul mot critiquant Kiev », a déclaré Peskov.

La Russie a connu des attaques sans précédent sur son sol cette année, dont un attaque de drone à Moscou la semaine dernière. Après qu’au moins huit drones aient été utilisés dans l’attaque, le ministère russe des Affaires étrangères a accusé l’Occident de « pousser les dirigeants ukrainiens vers des actes de plus en plus imprudents ».

L’Ukraine, qui a vu des attaques presque quotidiennes contre sa capitale, a nié toute « implication directe ».