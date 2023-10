La Russie prétend avoir déjoué une attaque majeure de drones en Ukraine alors que Kiev fait face à l’épuisement de ses stocks d’armes et de munitions

Les responsables militaires russes affirment avoir repoussé une attaque massive de drones ukrainiens dans la nuit de mercredi, ce qui constituerait la plus grande attaque transfrontalière de drones signalée par Moscou depuis sa première invasion de l’Ukraine il y a 20 mois.

Le ministère russe de la Défense a déclaré mercredi que ses défenses aériennes nationales avaient abattu 31 drones ukrainiens lancés par les forces de Kiev dans les régions frontalières, mais aucun rapport n’a été fait état dans l’immédiat de dégâts ou de victimes. Le ministère russe de la Défense n’a fourni aucune preuve de ses affirmations concernant l’interception de drones ukrainiens ni aucun détail sur les dommages ou les victimes.

Moscou a également déclaré que des avions russes avaient contrecarré une tentative ukrainienne de déployer des soldats en Crimée annexée par la Russie. La force a tenté d’atterrir au cap Tarkhankut, à l’extrémité ouest de la Crimée, a indiqué le ministère, bien que les affirmations de Moscou n’aient pas pu être vérifiées de manière indépendante et que les responsables ukrainiens n’aient fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Ces actions présumées surviennent alors que la contre-offensive lente de l’Ukraine et la diminution des approvisionnements ont suscité certaines inquiétudes parmi ses alliés.

L’ADMINISTRATION BIDEN S’INQUIETE DE LA CORRUPTION EN UKRAINE MAIS SOUTIENT TOUJOURS L’AIDE POUR COMBATTRE LA RUSSIE, DÉCLARE LE MÉMO

L’Ukraine a lancé des frappes de drones sur le sol russe au cours des derniers mois, épuisant ainsi ses stocks. Le pays s’inquiète également de plus en plus de la reconstitution de ses stocks militaires, alors que le mur occidental de soutien est fissuré.

L’amiral Rob Bauer, chef du Comité militaire de l’OTAN, a tiré la sonnette d’alarme sur l’épuisement des stocks de Kiev. « Le fond du canon est désormais visible », a déclaré Bauer à propos des systèmes d’armes et des munitions.

L’avertissement de Bauer concernant l’épuisement des stocks d’armes intervient alors que les États-Unis – de loin le plus grand fournisseur militaire de l’Ukraine – sont confrontés à leurs propres troubles politiques, notamment l’éviction du président Kevin McCarthy, républicain de Californie, et d’une faction bruyante du Congrès qui s’oppose à l’envoi d’une aide militaire supplémentaire. en Ukraine.

LE FINANCEMENT DE L’UKRAINE AUGMENTE COMME PARATONNOIR POLITIQUE MAJEUR DANS LA LUTTE CONTRE LA FERMETURE DU GOUVERNEMENT

Le Pentagone a averti le Congrès qu’il manquait d’argent pour remplacer les armes que les États-Unis ont envoyées en Ukraine.

Les problèmes de financement ont incité le président Biden mardi à appeler les principaux alliés en Europe, ainsi que les dirigeants du Canada et du Japon, pour coordonner le soutien à l’Ukraine.

La Russie a initialement envahi le pays en février 2022, avec un succès rapide grâce à la marche des forces de Moscou jusqu’à Kiev en quelques semaines. Si l’Ukraine a défendu avec succès sa capitale, elle a eu du mal à expulser de son pays l’armée russe, bien plus nombreuse.

Après un appel international à l’aide et après avoir reçu des fournitures financières et des véhicules militaires de la part de ses alliés européens et des États-Unis, Kiev a connu un certain succès dans l’expulsion de l’armée russe.

Alors que l’accès futur de l’Ukraine aux armes et munitions de ses alliés occidentaux est remis en question et que la guerre d’usure se poursuivra probablement tout l’hiver jusqu’à l’année prochaine, Bauer a exhorté l’industrie de défense à augmenter sa production « à un rythme beaucoup plus rapide ».

« Et nous avons besoin de gros volumes », a-t-il déclaré au Forum sur la sécurité de Varsovie, une conférence annuelle de deux jours qui s’est poursuivie mercredi.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.