La Russie prête à discuter de l’accord avec Brittney Griner mais en privé, dit Lavrov

“Nous sommes prêts à discuter de la question”, a déclaré Lavrov aux journalistes vendredi. Il a déclaré que les canaux appropriés passeraient par un mécanisme de dialogue établi par Washington et Moscou après la rencontre du président Biden et du président Vladimir Poutine à Genève en 2021.

RIGA, Lettonie – Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré vendredi que son pays était prêt à discuter d’un éventuel accord d’échange de prisonniers avec les États-Unis impliquant la star du basket-ball Brittney Griner, mais a averti que les “déclarations bruyantes” et la diplomatie publique des États-Unis pourraient faire sombrer tout espoir. accord.

“S’il s’agit d’un autre cas où les Américains ont recours à la diplomatie publique et à des déclarations bruyantes sur leurs démarches en cours, c’est leur affaire – ou je dirais même leur problème – parce que les Américains ne respectent souvent pas l’accord de faire un travail calme et professionnel”, a-t-il ajouté. dit Lavrov.

Le président Biden a déclaré dans un communiqué que son administration “continuerait à travailler sans relâche et à explorer toutes les voies possibles” pour renvoyer Griner et l’ancien consultant en sécurité Paul Whelan aux États-Unis. Whelan purge une peine de 16 ans de travaux forcés après avoir été reconnu coupable d’espionnage en 2020. Il dit avoir été piégé.

Brittney Griner condamnée à 9 ans et demi de prison russe pour trafic de drogue

Un jour après que Griner, 31 ans, a été condamné à neuf ans et demi de prison pour avoir transporté moins d’un gramme d’huile de cannabis en Russie en février, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu’il n’y aurait pas d’échanges de prisonniers si les responsables en parlaient dans Publique.

“Les Américains ont fait cette erreur”, a-t-il déclaré, faisant référence à la décision de Blinken la semaine dernière d’annoncer que les États-Unis cherchaient à échanger Griner et Whelan.

Blinken s’est entretenu avec son homologue Lavrov la semaine dernière, l’exhortant à accepter un accord impliquant Griner et Whelan. Il a également publié sa propre déclaration après la condamnation de Griner jeudi. “Cette étape met en lumière nos préoccupations importantes concernant le système juridique russe et l’utilisation par le gouvernement russe des détentions injustifiées pour faire avancer son propre programme, en utilisant des individus comme des pions politiques”, a-t-il déclaré. Obtenir sa libération et celle de Whelan « est une priorité absolue pour moi », a-t-il ajouté.