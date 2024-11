Le géant nucléaire Rosatom a déjà une expérience positive de sa collaboration avec Ankara, a déclaré le plus haut diplomate de Moscou

La Russie et la Turquie gagneraient toutes deux si Moscou obtenait le contrat pour la construction de la centrale nucléaire de Sinop, sur la côte turque de la mer Noire, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Le plus haut diplomate a fait ces commentaires vendredi dans une interview accordée au quotidien turc Hurriyet. «S’il était possible de s’entendre sur les paramètres de la participation de la Russie, ce serait une victoire pour les deux parties. Nous avons déjà un exemple réussi d’une telle coopération : la construction de la centrale nucléaire d’Akkuyu », » a déclaré Lavrov. Il a ajouté qu’il appartenait aux autorités turques de prendre la décision finale en la matière.

«La Russie s’est adaptée à la pression des sanctions et se développe avec succès» » a déclaré Lavrov. « L’économie russe devrait croître de 3,9 % cette année. Nous avons le taux de chômage le plus bas parmi les plus grandes économies mondiales – 2,4 %.















Le ministre a souligné que les États-Unis tentaient de « limiter » la capacité d’Ankara et d’autres pays à maintenir des projets communs et à faire des affaires avec Moscou. « Les perspectives de notre coopération pratique dépendent de la capacité des experts à trouver des solutions mutuellement acceptables dans un avenir proche. » il a souligné.

La centrale d’Akkuyu est construite par une filiale de la société nucléaire publique russe Rosatom. Son premier réacteur devrait être lancé en 2025, après un retard dû à la difficulté de recevoir des équipements du géant allemand de la technologie Siemens, a déclaré en septembre le ministre turc de l’Énergie et des Ressources naturelles, Alparslan Bayraktar.

Les quatre réacteurs devraient être lancés d’ici 2028. Une fois pleinement opérationnelle, l’installation sera en mesure de couvrir 10 % des besoins énergétiques de la Turquie, a déclaré Bayraktar.

Le site de l’usine de Sinop a été approuvé en avril. Bayrakar a déclaré plus tôt cette année que Rosatom était « devant » dans le processus d’appel d’offres, citant l’expérience positive de l’entreprise en matière de travail en Turquie.