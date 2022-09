La Russie présente sa réponse aux restrictions de visa de l’UE

Des mesures du tac au tac seraient contraires aux intérêts de Moscou, a déclaré le président Poutine

La Russie n’introduira aucune restriction de visa pour les citoyens étrangers en représailles à des mesures similaires imposées par l’UE, a déclaré mercredi le président Vladimir Poutine.

S’exprimant lors du Forum économique de l’Est à Vladivostok, le dirigeant russe a clairement indiqué que Moscou ne permettrait à personne d’imposer sa volonté au pays, signalant que la Russie avait l’intention d’agir uniquement dans son propre intérêt. Cela signifie que la Russie n’imposera aucune restriction de visa aux citoyens étrangers, a-t-il déclaré.

“[Russian Foreign Minister] Sergueï Lavrov va probablement se fâcher contre moi, car le ministère des Affaires étrangères agit de manière tit-for-tat : si on nous crache dessus, nous crachons en réponse», a-t-il déclaré, faisant référence à la décision de l’UE de suspendre un accord sur les visas avec la Russie en raison du conflit en cours en Ukraine.

“Il n’est pas nécessaire de faire quoi que ce soit qui ne réponde pas à nos intérêts“, a ajouté Poutine.

Le président russe a déclaré que Moscou serait heureux de voir des étudiants et des hommes d’affaires étrangers visiter le pays. “Il y a beaucoup d’hommes d’affaires qui aiment la Russie et lui font confiance, et qui veulent travailler ici. Accueillir», a-t-il ajouté, le dernier mot étant prononcé en anglais.

“Laissez-les venir travailler. Pourquoi devrions-nous leur imposer des restrictions? Il n’y a rien de mal à ça», a-t-il déclaré, ajoutant que ceux qui rompent les liens avec Moscou isolent non pas la Russie, mais eux-mêmes.

Mardi, Poutine a également déclaré qu’il ordonnerait au ministère des Affaires étrangères d’évaluer la possibilité d’établir un régime sans visa pour les touristes étrangers, même si une telle mesure n’est pas réciproque.

Les commentaires du président russe interviennent après que l’UE a approuvé mardi une proposition de suspension d’un accord avec Moscou qui avait permis aux citoyens russes de demander des visas selon des procédures simplifiées. Cette décision signifie que les Russes devront payer des frais plus élevés et supporter des délais de traitement plus longs pour se rendre dans l’UE.

Bien que le bloc dans son ensemble n’ait pas annoncé d’interdiction totale de visa, plusieurs États membres, dont la Pologne, la République tchèque, l’Estonie et la Lettonie, ont cessé de délivrer des visas aux citoyens russes.