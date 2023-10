La Russie prépare une attaque majeure contre une ville clé de l’est de l’Ukraine

KIEV — Des combats intenses ont fait rage autour de la ville d’Avdiivka, dans l’est de l’Ukraine, pour le troisième jour, ont annoncé jeudi des responsables locaux, après que les forces russes ont lancé une attaque majeure contre la ville, mobilisant des milliers de soldats et des colonnes de véhicules blindés.

Barabash a déclaré que les forces russes avaient lancé mardi « peut-être la plus grande offensive russe contre la ville » depuis que Moscou a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022.

Avdiivka est située à 21 km au nord de la ville de Donetsk et était un centre industriel avant la guerre.

Les troupes russes « tentent d’attaquer dans plusieurs directions – 10 à 12 directions en même temps, et cela avec le soutien de l’aviation », a déclaré Barabash.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré jeudi que ses forces « tiennent leurs positions » à Avdiivka. « C’est le courage et l’unité ukrainiens qui détermineront la façon dont cette guerre se terminera », a déclaré Zelensky sur sa chaîne Telegram.

« L’objectif est de capturer Avdiivka par le sud et le nord », a déclaré Sukharevskyi.

Les Russes mènent « des frappes massives simultanées de colonnes mécanisées et de groupes d’assaut à pied, avec le soutien de l’artillerie et de l’aviation, en combinaison avec des frappes sur nos arrières et l’utilisation intensive de drones », a-t-il expliqué.