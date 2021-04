Les champions du monde nouvellement couronnés Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov ont donné une avance rapide à la Russie après avoir obtenu le score le plus élevé pour leur danse rythmique, avec 86,66 points, un chiffre qui s’est avéré insurmontable pour les autres concurrents.

Les programmes courts féminins venaient ensuite sur la glace, les stars russes Anna Shcherbakova et Elizaveta Tuktamysheva confirmant leur statut de favorites du tournoi en offrant des performances sans faille.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

Tuktamysheva a parfaitement décroché son triple axel signature pour enregistrer le meilleur score de la saison, 80,35 points.

La médaillée d’or mondiale 2021 Shcherbakova, qui a joué immédiatement après sa coéquipière, a amélioré le résultat de Tuktamysheva, recevant 81,07 points des juges.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par le patinage artistique ❤️ (@figure_sk)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par une fan d’Anna Scherbakova (@_shcherbakova_team)

Les équipes du Japon et des États-Unis ont réussi à réduire l’avance de la Russie lors de la compétition masculine, Nathan Chen et Yuzuru Hanyu exécutant des performances brillantes, et le Russe Mikhail Kolyada ne terminant qu’à la cinquième place.

Après la première journée de compétition, la Russie occupe la première place avec 49 points, avec un petit avantage de deux points sur les États-Unis, tandis que le Japon, hôte, occupe la troisième place avec 42 points.