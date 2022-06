La Russie pousse à bloquer la 2e ville de l’est de l’Ukraine

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Sievierodonetsk et Lysychansk ont ​​été le point central de l’offensive russe visant à capturer toute la région du Donbass dans l’est de l’Ukraine et à détruire l’armée ukrainienne qui la défendait – le segment le plus capable et le plus aguerri des forces armées du pays. Les deux villes et leurs environs sont les dernières grandes poches de résistance ukrainienne dans la région de Louhansk, dont 95 % sont sous le contrôle des forces séparatistes russes et locales. Les Russes et les séparatistes contrôlent également environ la moitié de la région de Donetsk, la deuxième province du Donbass.