La Russie pourrait s’inquiéter après que l’Ukraine ait déclaré avoir abattu un avion espion, selon Intel

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Un avion d’alerte et de contrôle Beriev A-50 survole le Kremlin et la Place Rouge, dans le centre de Moscou, pour marquer le 75e anniversaire de la victoire sur l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, le 9 mai 2020. Photo de YURI KADOBNOV/AFP via Getty Images

La Russie semble paniquée après que l’Ukraine ait abattu l’un des avions espions de Moscou.

Les renseignements britanniques ont déclaré qu’il semblait que la Russie avait déployé un autre A-50, mais loin de l’Ukraine.

Cela « démontre probablement une reconnaissance tacite par la Russie d’une opération de ciblage réussie », ont déclaré les renseignements britanniques.

L’armée ukrainienne a déclaré cette semaine que ses forces aériennes avaient abattu un avion espion russe clé – et les dernières mesures prises par Moscou suggèrent qu’elle est paniquée à l’idée de perdre un autre avion précieux.

Kiev a déclaré que dimanche, elle avait détruit un précieux Avion d’alerte radar russe A-50avec un poste de commandement aéroporté Ilyushin Il-22, au milieu Moscou mène une guerre acharnée de près de deux ans avec l’Ukraine.

Les services de renseignement britanniques ont déclaré vendredi qu’un A-50 russe “a presque certainement explosé puis s’est écrasé dans la mer d’Azov”, située à plus de 80 kilomètres du territoire sous contrôle russe et loin des lignes de front de la guerre.

Le ministère britannique de la Défense dit Dans sa dernière mise à jour quotidienne des renseignements, il est apparu que mercredi, l’armée de l’air russe avait déployé un autre avion A-50, mais cette fois au-dessus du territoire russe, près de la région de Krasnodar et plus à l’est de l’Ukraine.

“Cette activité est fortement révélatrice d’un appétit pour le risque réduit pour les cellules et d’une tentative de préserver le pilier restant de l’A-50. [NATO’s name for the decades-old Soviet-era Beriev A-50] au détriment de son efficacité globale sur l’Ukraine”, ont déclaré les renseignements britanniques.

Le ministère britannique de la Défense a ajouté que malgré l’absence de position officielle de la Russie sur la perte de l’A-50, cette stratégie « démontre probablement une reconnaissance tacite par la Russie d’une opération de ciblage réussie par les Ukrainiens contre un moyen aérien de grande valeur ».

« Si la perte » de l’A-50 – que les renseignements britanniques ont décrit comme un « outil clé pour les opérations russes au-dessus de l’Ukraine, fournissant une alerte aérienne précoce en cas de menaces ainsi qu’une fonctionnalité de commandement et de contrôle » – était « un accident, alors une telle décision est Il est peu probable que cela ait été nécessaire”, a déclaré le groupe de renseignement britannique.

Gustav Gressel, expert en défense antimissile au Conseil européen des relations étrangères, a déclaré à Business Insider que la destruction de l’un des avions A-50 russes limités constituerait « bien sûr une perte importante » pour Moscou.

“Ils disposent de très peu d’avions et jouent un rôle très important dans les opérations aériennes russes sur le front sud, le front de Zaporizhzhia. Ils dirigent les chasseurs. Ils sont importants car ils peuvent regarder au-delà de l’horizon normal qu’un radar de défense aérienne normal peut voir. “Ils avertissent les patrouilles de chasseurs-bombardiers russes lorsqu’elles sont approchées par des combattants ukrainiens”, a déclaré Gressel à propos de l’A-50.

Gressel a qualifié cela de “très méchant pour les avions ukrainiens si ces appareils fonctionnent”.

La Russie ne risquerait pas de perdre un autre A-50 après la destruction d’un avion si éloigné des lignes de front de la guerre, a expliqué Gressel.

“Donc, les Russes, et cela est déjà visible, ont ordonné à leurs autres A-50 de rester plus loin de la ligne de contrôle”, a déclaré Gressel.

Et cette méthode russe donne l’avantage à l’Ukraine, selon l’expert en défense antimissile.

“Cela allège la tâche des combattants ukrainiens qui doivent s’approcher des chasseurs-bombardiers russes et tenter de les abattre lorsqu’ils bombardent des villes ukrainiennes ou la ligne de front”, a déclaré Gressel. “Et c’est essentiellement le résultat que veulent obtenir les Ukrainiens, car ils veulent protéger leur ligne de front et leurs villes, en particulier celles qui sont très proches du front ou de la frontière russe.”