La Russie pourrait lancer des frappes NUCLÉAIRES en utilisant la Biélorussie pour se couvrir de l’Occident alors que le monde est maintenant dans les premiers jours de la Troisième Guerre mondiale, prévient l’ennemi de Poutine

La RUSSIE pourrait utiliser la Biélorussie pour lancer des frappes nucléaires alors que le monde entre dans ce qui pourrait être les premiers jours de la Troisième Guerre mondiale, a averti un ennemi de Poutine.

Kyiv serait détruite en quelques minutes si la Biélorussie suivait les ordres de Mad Vlad de la bombarder avec les missiles de Moscou, a averti le Dr Yuri Felshtinsky.

La Russie a promis d’envoyer des missiles Iskander à capacité nucléaire à la Biélorussie

Loukachenko est l’un des derniers alliés de Poutine – et il pourrait jouer un rôle clé dans ses efforts pour frapper l’Ukraine Crédit : AP

La Russie a lancé une rafale de missiles à travers l’Ukraine pour se venger d’une attaque contre le pont de Crimée Crédit : Flash d’information

Le Dr Felshtinsky, auteur de Blowing Up Ukraine, a déclaré au Sun Online : “Nous sommes en 1939, 1940 maintenant et le 24 février sera écrit dans les livres d’histoire comme le début de [World War 3]

“C’était notre 1er septembre 1939.

“La question est, comment cette guerre va-t-elle continuer et combien allons-nous payer pour cela?”

L’universitaire d’origine russe, qui vit maintenant aux États-Unis, a déclaré que Poutine avait trop peur pour affronter l’OTAN face à face dans une confrontation.

Il forcerait donc plutôt Minsk à lancer une frappe nucléaire par procuration – mettant à l’épreuve la détermination de l’Occident.

La Russie craint de transformer la guerre nucléaire, mais a été avertie par l’OTAN qu’elle ferait face à une réponse colossale de l’Occident.

“Connaissant Poutine et sachant comment il recherche des moyens non conventionnels de le gérer, il essaierait probablement de déplacer des armes nucléaires vers la Biélorussie”, a déclaré le Dr Felshtinsky au Sun Online.

“Personne ne parle de la Biélorussie et la raison pour laquelle je pense que personne ne parle de la Biélorussie est qu’il y a bien sûr un ordre de ne pas en parler, mais aussi parce que Poutine a l’intention d’utiliser des armes nucléaires pour frapper à partir de là.”

Jusqu’à présent, le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko – connu comme le dernier dictateur d’Europe – s’est arrêté avant de rejoindre Moscou en Ukraine.

Mais cela a permis à la Russie de lancer des drones, des avions de chasse et des troupes depuis son territoire – notamment en étant l’une des zones de rassemblement pour l’assaut initial sur Kyiv au début de la guerre.

Et cela pourrait bientôt changer après que l’ami proche de Poutine a annoncé que Minsk et Moscou déploieraient un “groupe militaire conjoint” – et l’Ukraine affirme que la Russie prévoit de déplacer jusqu’à 20 000 soldats en Biélorussie.

Et dans un coup porté à l’Occident en août, Loukachenko a déclaré que les avions de combat de son pays avaient été modifiés pour transporter des armes nucléaires depuis la Russie – et plus tôt cette année, la Russie a promis de lui envoyer des missiles à capacité nucléaire Iskander.

Loukachenko a également semé la panique parmi les dirigeants occidentaux lorsqu’il a accusé sans fondement l’Otan de réfléchir à une attaque nucléaire contre Minsk – un commentaire que beaucoup voient comme un prétexte pour que la Biélorussie rejoigne la guerre en Ukraine.

Les services de renseignement ukrainiens ont rapporté que Poutine tentait de faire pression sur Loukachenko pour qu’il rejoigne la guerre en Ukraine.

Et plus tôt cette année, la Biélorussie a annoncé qu’elle levait l’interdiction des armes nucléaires – attisant davantage les craintes.

Les gouvernements russe et biélorusse se permettent d’effrayer et de faire chanter toute l’Europe et l’Ukraine avant tout avec une frappe nucléaire Dr Yuri Felshtinsky

Le Dr Felshtinsky a déclaré au Sun Online : “La Russie n’a pas d’armée conventionnelle et le seul moyen de lever la menace nucléaire, l’Occident ou l’OTAN ou les deux, doit se concentrer sur la Biélorussie car je ne pense pas que Poutine utilisera des armes nucléaires depuis le territoire russe.

“Ce serait absolument suicidaire pour lui.

“Je me concentrerais sur la Biélorussie et j’essaierais de faire sortir la Biélorussie du contrôle de Poutine.”

Cela survient alors que Poutine et son entourage maladroit se sont retrouvés le visage rouge lorsque sa précieuse Crimée a explosé en une boule de feu samedi.

Le pont, qui relie la Crimée à la Russie continentale et constitue une voie d’approvisionnement vitale pour les troupes de Poutine dans le sud de l’Ukraine, s’est partiellement effondré après qu’une explosion a secoué une section du pont lors d’une attaque qui aurait été menée par les services secrets ukrainiens.

En réponse, Poutine a lancé une rafale de roquettes à travers l’Ukraine, frappant des infrastructures civiles critiques dans le but de “rayer l’Ukraine de la carte”, selon le président Zelensky.

Poutine a qualifié Kyiv de “terroriste nucléaire” et a averti qu’il frapperait avec des attaques plus dévastatrices.

Il a déclaré: “Si les tentatives d’attentats terroristes sur notre territoire se poursuivent, les réponses de la Russie seront dures et, en termes d’ampleur, correspondront au niveau des menaces posées par la Fédération de Russie.

“Personne ne devrait avoir le moindre doute à ce sujet”, a-t-il déclaré.

Le Dr Felshtinsky a déclaré que Poutine recherchait une “victoire rapide” en Ukraine pour prouver aux Russes ordinaires que l’armée contrôlait et gagnait sur le champ de bataille après une série de pertes embarrassantes.

“Poutine essaie de revendiquer une victoire et le fait principalement pour les Russes et pour soutenir cette idée que vous ne pouvez pas essayer de reprendre des territoires russes. C’est une sorte de jeu enfantin mais c’est là qu’il en est à ce stade.

“Donc, il essaiera d’annexer plus de territoire et d’occuper plus de territoire. On peut se demander s’il serait capable de le faire car après sept mois de guerre, il n’a pas d’armée ou de forces conventionnelles disponibles pour combattre en Ukraine.”

Le Dr Felshtinksy a déclaré que le seul moyen d’arrêter Poutine était de livrer à la Russie une “défaite décisive”.

“Quand je dis de manière décisive, je veux dire le niveau de capitulation auquel l’Allemagne a été confrontée en 1945 ou auquel le Japon a été confronté en 1945.”

Il a déclaré que l’Ukraine avait “tous les droits de frapper de manière préventive contre la Biélorussie et la Russie” pendant la guerre, en particulier lorsque “les gouvernements russe et biélorusse se permettent d’effrayer et de faire chanter l’Europe entière et l’Ukraine avant tout avec une frappe nucléaire”.

Il a déclaré: “Cette guerre pour Poutine est contre l’UE, l’OTAN, l’Europe et les États-Unis. Afin de l’arrêter à l’intérieur des frontières ukrainiennes, nous devons aider l’Ukraine autant que possible avec des armes et de l’argent.

“Nous devons donner à l’armée ukrainienne les mains libres pour mener à bien cette voie qui mène à la victoire sur Poutine.”

Désespéré, Poutine intensifie ses menaces nucléaires alors que la guerre en Ukraine faiblit Crédit : AP