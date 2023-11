La Russie pourrait fournir une technologie nucléaire à la Corée du Nord en échange d’une aide militaire, prévient Blinken

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a averti que la Russie pourrait fournir à la Corée du Nord de la technologie nucléaire en échange d’équipements militaires pour mener sa guerre en Ukraine.

Blinken a donné l’avertissement lors d’une conférence de presse à Séoul le 9 novembre, agence de presse Reuters signalé.

“Nous sommes réellement préoccupés par tout soutien (russe) aux programmes de missiles balistiques de la Corée du Nord, à sa technologie nucléaire, à sa capacité de lancement spatial”, a déclaré Blinken.

Blinken a ajouté que les États-Unis et leurs alliés s’efforcent de détecter et de contrer ces efforts potentiels.

Blinken, ainsi que d’autres ministres des Affaires étrangères du G7, ont condamné le transfert d’armes de la Corée du Nord à la Russie, le considérant comme une violation directe des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

Blinken est arrivé en Corée du Sud le 8 novembre dans le cadre de son voyage en Asie pour des discussions, dans un contexte d’intensification de la coopération entre la Corée du Nord et la Russie.

Comment la Corée du Nord aide la Russie à faire la guerre à l’Ukraine

Lire aussi : Les transferts d’armes nord-coréens vers la Russie dépassent les transferts similaires de l’UE vers l’Ukraine

Le 13 septembre, le dictateur nord-coréen Kim Jong Un a rencontré le dictateur russe Vladimir Poutine et a qualifié la guerre de la Russie contre l’Ukraine de « lutte sacrée ».

En octobre, la Maison Blanche a révélé que la Corée du Nord avait transporté environ 1 000 conteneurs « d’équipement et de munitions » vers la Russie au cours des dernières semaines. Des images satellite publiées par le journal américain Washington Post le 16 octobre ont révélé que des navires russes récupéraient fréquemment des marchandises en provenance de Corée du Nord et les livraient à un port militaire russe.

Comme l’a rapporté l’hebdomadaire britannique The Economist, Pyongyang fournit à Moscou des obus d’artillerie et des roquettes Katyusha.

Lire aussi : Ne vous inquiétez pas du million d’obus d’artillerie envoyés par la Corée du Nord à la Russie, seuls 4% sont en état de marche – Dykyi

Selon un rapport de l’agence de presse Bloomberg du 1er novembre, un Envoi nord-coréen de plus d’un million d’obus d’artillerie vers la Russie devrait durer deux mois dans le pays.

Les services de renseignement britanniques ont déclaré que si la Corée du Nord maintient l’ampleur et le rythme de ses expéditions militaires vers la Russie, elle pourrait devenir l’un de ses plus importants fournisseurs d’armes, au même titre que l’Iran et la Biélorussie.

Cependant, on ne sait pas encore exactement ce que la Russie a accepté de fournir à la Corée du Nord en échange de son aide.

Les responsables du renseignement estiment que la Corée du Nord pourrait recevoir une compensation financière, un soutien économique, un accès à des technologies militaires spécifiques et une coopération dans d’autres domaines de haute technologie, notamment l’espace.

Nous portons la voix de l’Ukraine au monde. Soutien nous avec un don unique, ou devenez un mécène!

Lire l’article original sur La nouvelle voix de l’Ukraine