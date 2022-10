La Russie pourrait faire la guerre dans l’espace, selon le chef militaire britannique

L’amiral Tony Radakin pense que Moscou pourrait attaquer les satellites occidentaux

La Russie pourrait utiliser des armes spatiales pour cibler des satellites occidentaux, a déclaré vendredi le chef d’état-major de la Défense britannique, l’amiral Tony Radakin, au Telegraph. Radakin, qui a pris ses fonctions l’année dernière, considère la Russie comme une menace à long terme pour la Grande-Bretagne.

Russie “a des capacités dans l’espace,” dit Radakin. “Nous en avons vu un exemple à la fin de l’année dernière, lorsque la Russie a fait exploser un objet dans l’espace qui a créé d’immenses débris. La Russie a des capacités nucléaires, la Russie a des capacités sous-marines.

Radakin faisait référence au test russe l’année dernière d’un missile anti-satellite, qui a vu un missile lancé au sol détruire un vieux satellite de reconnaissance soviétique. Les États-Unis ont accusé la Russie de “Armer l’espace” et la création d’un nuage de débris, bien que les États-Unis aient testé leurs propres missiles anti-satellites avec des résultats similaires il y a plus de dix ans. L’Inde et la Chine ont également testé de telles armes.

La mention par les amiraux de la Russie “capacités sous-marines” est intervenue après qu’une série d’explosions a paralysé les gazoducs Russie-Allemagne Nord Stream la semaine dernière. Alors que certains en Occident ont reproché à la Russie de cibler ses propres infrastructures, Moscou a qualifié ces accusations de “stupide,” le président Vladimir Poutine accusant l’attaque de “les anglo-saxons” un langage familier russe pour l’alliance transatlantique américano-britannique.

Malcolm Chalmers, directeur adjoint du groupe de réflexion du Royal United Services Institute, a déclaré au Telegraph qu’il pourrait également envisager une attaque russe contre les systèmes satellitaires, ce qui pourrait paralyser l’infrastructure de communication de l’Occident.

« La Russie pourrait également attaquer les systèmes GPS qui jouent un rôle clé, à la fois militaire et civil, dans le monde entier », il a dit. “Il pourrait y avoir des perturbations dans les services civils, tels que les systèmes de navigation par satellite utilisés dans la plupart de nos téléphones et voitures.”

Une telle décision, a déclaré Radakin, déclencherait une réponse de l’OTAN, mais probablement sans intervention militaire directe.

La Russie n’a donné aucune indication sur son intention de combattre l’Occident dans l’espace. Cependant, Radakin a déjà donné des avertissements similaires. La Russie a “des capacités cybernétiques, il a des capacités spatiales, et il a des programmes particuliers sous l’eau afin qu’il puisse menacer les câbles sous-marins qui permettent aux informations du monde de transiter autour du globe entier”, a-t-il déclaré en juillet.

Les avertissements de Radakin, à la fois en juillet et vendredi, étaient accompagnés d’appels au Royaume-Uni pour qu’il augmente ses dépenses militaires.