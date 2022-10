La Russie pourrait être sur le point de retirer ses troupes de Kherson occupée

Plus énigmatiquement, il a ajouté : “Nous agirons consciemment, en temps opportun, sans exclure des décisions difficiles”, mais s’est abstenu de donner plus de détails.

Un autre retrait de la Russie marquerait une nouvelle humiliation pour Moscou ; les retraits précédents des forces russes de Kyiv, de l’avant-poste Snake Island ou de Kharkiv – ou “retraits tactiques” comme la Russie les a qualifiés – ont rendu même les personnalités les plus pro-Kremlin en Russie critiques à l’égard des responsables militaires et de la stratégie du pays.

“Les chefs militaires russes ont évidemment appris des échecs informationnels et opérationnels antérieurs lors de la récente contre-offensive ukrainienne à Kharkiv [in northeastern Ukraine] et tentent donc probablement d’atténuer les conséquences informationnelles et opérationnelles de l’échec de la défense contre une autre avancée ukrainienne réussie », ont noté les analystes.

Le ministère britannique de la Défense a accepté et a déclaré jeudi dans sa dernière mise à jour des renseignements qu’il pensait qu’il était probable que la Russie envisage de retirer ses troupes d’une partie de Kherson.

Le ministère a noté que les commentaires du général Surovikin – ainsi que son approbation des plans d’évacuation des résidents de la région – “indiquent probablement que les autorités russes envisagent sérieusement un retrait majeur de leurs forces de la zone à l’ouest du fleuve Dnipro”, bien qu’il ait noté une telle une manœuvre pourrait être délicate.

“Un défi clé de toute opération de retrait russe serait d’extraire les troupes et leur équipement à travers le fleuve de 1000 mètres de large en bon ordre.”

“Avec tous les ponts permanents gravement endommagés, la Russie dépendra très probablement fortement d’un pont de barge temporaire qu’elle a achevé près de Kherson ces derniers jours, et d’unités de ferry pontons militaires, qui continuent de fonctionner à plusieurs endroits”, a déclaré le ministère.