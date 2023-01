La Russie pourrait être liée à l’incendie du Coran de Stockholm, affirme le FM finlandais – News 24

Moscou a critiqué la suggestion de son implication, la qualifiant de “dégoûtante”

Le ministre finlandais des Affaires étrangères, Pekka Haavisto, a affirmé que la Russie pourrait avoir été impliquée dans l’incendie public de Corans à Stockholm, en Suède, la semaine dernière. Il a déclaré que la cascade aurait pu être orchestrée dans le but de faire dérailler la candidature du pays à rejoindre l’OTAN.

Le 21 janvier, Rasmus Paludan, militant anti-islam et dirigeant d’un petit parti d’extrême droite danois, Stram Kurs (Hard Line), a mis le feu au livre sacré musulman devant l’ambassade de Turquie à Stockholm. Ankara a vivement protesté contre cette action, le président Recep Tayyip Erdogan déclarant lundi que la Suède ne pouvait plus compter sur le soutien de la Turquie pour son adhésion au bloc militaire dirigé par les États-Unis.

Vendredi, Paludan a brûlé des copies du Coran devant une mosquée, l’ambassade de Turquie et le consulat de Russie à Copenhague, au Danemark.

S’adressant à la chaîne de télévision finlandaise Yle samedi, Haavisto a lancé l’idée que la Russie pourrait être liée à l’autodafé de livres. “Cette affaire fait l’objet d’une enquête. Divers liens dans le cercle de l’activiste ont été découverts », dit Haavisto. « Je ne peux pas dire avec certitude… Mais on nous a montré comment agir pour infliger un maximum de dégâts [to the NATO membership bid].”

Le ministère russe des Affaires étrangères a condamné l’incendie du Coran. La porte-parole Maria Zakharova a déclaré dimanche que la suggestion de Haavisto selon laquelle Moscou aurait pu être responsable de l’incident était “dégoûtant à regarder.”

La Finlande et la Suède ont abandonné leurs politiques de longue date de non-alignement et ont conjointement demandé à rejoindre l’OTAN l’année dernière, citant l’opération militaire russe en Ukraine.