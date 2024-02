La Russie pourrait doubler ses forces aux frontières de l’OTAN, prévient l’Estonie

Les forces russes envisagent probablement de doubler leurs forces aux frontières avec les membres de l’alliance de sécurité occidentale, l’OTAN, et le service de renseignement étranger estonien. a déclaré dans un nouveau rapport.

Le rapport indique que la Russie envisage de créer un nouveau corps, pouvant comprendre jusqu’à 45 000 soldats, aux frontières de l’OTAN en Europe du Nord. En 2022, la Russie comptait environ 19 000 soldats à la frontière nord.

Le 44e corps d’armée serait probablement basé dans la ville de Petrozavodsk, dans le nord-ouest de la Russie, près de la frontière avec la Finlande, selon le rapport.

Selon les services de renseignement estoniens, la nouvelle unité russe comprendrait deux ou trois unités de manœuvre et une douzaine d’unités d’appui-feu et d’appui au combat.

Le rapport indique également que Moscou est en train de procéder à une réforme militaire importante, dont l’issue finale sera déterminée par la guerre en Ukraine.

« Si la Russie parvient à mettre en œuvre la réforme, l’OTAN pourrait être confrontée à une armée de masse de type soviétique au cours de la prochaine décennie », écrivent-ils.

Même si la force russe ne serait pas aussi avancée technologiquement que l’OTAN, son renforcement constituerait une préoccupation majeure pour l’alliance, prévient le rapport.

« Se défendre contre une éventuelle attaque conventionnelle d’une telle armée nécessiterait que les forces de défense et les industries de défense alliées soient bien mieux préparées, capables et mieux approvisionnées en munitions et en matériel qu’elles ne le sont actuellement », ont prévenu les responsables.

Après l’adhésion de la Finlande à l’OTAN l’année dernière, la Russie a averti qu’elle devrait prendre des mesures non précisées pour se protéger contre ce qu’elle considère comme une menace croissante à ses frontières.

L’inclusion de la Finlande a ajouté 800 milles de frontière entre l’OTAN et la Russie, un revers majeur pour Moscou, qui cherchait à freiner l’expansion de l’alliance. La Suède, qui a postulé à l’alliance en même temps que la Finlande après l’invasion russe de l’Ukraine, devrait également rejoindre l’OTAN dans un avenir proche.

La Russie a envahi l’Ukraine il y a près de deux ans, en partie par crainte d’empiéter sur l’expansion de l’OTAN, et le président russe Vladimir Poutine a affirmé à plusieurs reprises que l’alliance constituait une menace, notamment dans une interview la semaine dernière avec l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson.

Dans le cadre du renforcement de son armée au milieu de la guerre en Ukraine, Moscou a annoncé l’année dernière un plan visant à porter son armée à 1,5 million de soldats d’ici 2026, soit une augmentation de quelque 170 000 soldats.

Le rapport des renseignements estoniens prévient que la Russie travaille également à restructurer ses troupes et à créer de nouvelles unités, avec des « plans généraux visant à renforcer toutes les orientations stratégiques ».

La base militaire russe renforce également sa capacité de production, l’écart devant se creuser cette année entre les réserves d’artillerie ukrainiennes et russes, ont indiqué des responsables estoniens.

Sur le champ de bataille, il est peu probable que la Russie « mène des opérations offensives bien dirigées et coordonnées avec des formations d’unités majeures », mais Moscou « persistera probablement dans sa vaste guerre d’usure contre l’Ukraine tout au long de » 2024.

« La résilience de l’Ukraine dépend en grande partie de l’aide financière et militaire de l’Occident », ont déclaré les responsables des renseignements estoniens. « Si l’aide occidentale diminue considérablement dans les années à venir, la Russie sera plus susceptible d’occuper progressivement de vastes territoires ukrainiens avec une force massive et non qualifiée, imposant ainsi des conditions de paix défavorables à l’Ukraine. »