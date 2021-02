La Russie pourrait devenir le premier pays à rendre la monnaie entière numérique alors que la crypto-monnaie explose

La RUSSIE pourrait devenir le premier pays à rendre toute sa monnaie numérique, alors que la crypto-monnaie explose.

Des discussions sont en cours sur le lancement du rouble numérique avec les banques locales, et l’organisme de surveillance financier du pays aurait déclaré qu’il présenterait un concept plus détaillé d’ici l’été.

La chef de la Banque centrale de Russie, Elvira Nabiullina, a déclaré que le régulateur avait reçu des commentaires détaillés de la communauté bancaire sur cette perspective dans un rapport en octobre, lorsqu’elle a été introduite comme une nouvelle forme possible de monnaie nationale.

Selon un rapport de RT, la plupart des prêteurs ont exprimé leur soutien à un modèle à deux niveaux du rouble numérique.

Le modèle permettrait aux banques d’ouvrir des portefeuilles pour leurs clients sur la plate-forme de la banque centrale et de mener des opérations avec la monnaie.

Nabiullina a déclaré: «Nous développerons un concept plus détaillé et commencerons à en discuter avec le public, les acteurs du marché et les banques au début de l’été.»

La prochaine étape consisterait à lancer et à tester une plate-forme spéciale.

L’adoption de la nouvelle forme de monnaie nécessiterait également une modification de la législation.

La banque centrale russe a révélé son plan pour évaluer la possibilité de créer une forme numérique de la monnaie nationale du pays dans son rapport publié en octobre de l’année dernière.

Le rouble numérique existerait avec les roubles en espèces et non monétaires et permettrait aux utilisateurs privés et aux entreprises de transférer librement des roubles numériques vers leurs portefeuilles électroniques.

Les révélations interviennent au milieu d’une flambée du prix de la crypto-monnaie Bitcoin, qui a atteint des niveaux records la semaine dernière.

Le prix d’un seul Bitcoin a atteint près de 48000 dollars (34400 £) après l’annonce, ce qui, selon les investisseurs, montre que les marchés de la crypto-monnaie commencent à être adoptés par le monde financier traditionnel.

Mastercard et BNY Mellon, la plus ancienne banque américaine, ont annoncé leur intention d’intégrer Bitcoin dans leurs activités de plusieurs milliards de dollars.

Aujourd’hui, les observateurs du marché de la cryptographie pensent qu’une vague d’investissements d’un milliard de dollars dans la Silicon Valley pourrait déclencher une autre vague, avec Twitter parmi plusieurs sociétés qui prévoient un achat d’actions de type Tesla.

Pendant ce temps, le député russe Anatoly Aksakov, qui siège au Conseil bancaire national de la Banque centrale, est allé jusqu’à dire qu’un rouble numérique allait arriver, selon un rapport du Financial Times.

S’exprimant lors d’une conférence Blockchain Life tenue à Moscou mercredi, Aksakov a déclaré qu’il «avait toujours cru» qu’un rouble numérique était l’avenir de la circulation de l’argent.

«Nous avons déjà commencé les consultations (sur un rouble numérique) et je pense qu’un rouble numérique va commencer à être testé, peut-être même l’année prochaine.»