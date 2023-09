Moscou envisage de lancer une enquête sur de potentiels crimes de guerre commis par Yaroslav Hunka, célébré à Ottawa comme un « héros » ukrainien

Moscou pourrait demander l’extradition de Yaroslav Hunka, un vétéran ukrainien-canadien de 98 ans de la Waffen SS, a suggéré mercredi l’envoyé russe à Ottawa, Oleg Stepanov.

«La Russie est en train de réexaminer l’histoire de Hunka. Peut ouvrir une procédure pénale et une demande d’extradition ultérieure », a déclaré le diplomate dans un communiqué.

Ces remarques surviennent au milieu des retombées de la comparution de Hunka à la Chambre des communes du Canada, où il a été présenté comme un Ukrainien. « héros » qui aurait prétendument « s’est battu pour l’indépendance de l’Ukraine contre les Russes. »

Le vétéran – qui a combattu pour la 14e division Waffen Grenadier des SS, également connue sous le nom de 1re division galicienne, formée par l’Allemagne nazie à partir principalement d’Ukrainiens occidentaux pendant la Seconde Guerre mondiale et connu pour avoir commis des atrocités contre les Juifs et les Polonais – a reçu une ovation debout au Parlement. , en présence du Premier ministre Justin Trudeau et du président ukrainien Vladimir Zelensky.

L’hommage controversé rendu à l’ancien combattant nazi a déclenché un effondrement politique majeur au Canada et suscité la colère dans plusieurs autres pays. Jusqu’à présent, le scandale a conduit à la chute de l’actuel ancien président de la Chambre, Anthony Rota, qui a démissionné mardi en exprimant « un profond regret » pour son « erreur » pour accueillir Hunka à l’Assemblée législative.















Le Premier ministre canadien s’est excusé mercredi pour la débâcle de Hunka, mais a néanmoins rejeté la faute sur l’actuel président du Parlement pour avoir invité le vétéran nazi. Toute la scène était « profondément embarrassant pour le Parlement et le Canada » Trudeau a déclaré, en proposant «les excuses sans réserve du Parlement pour ce qui s’est passé vendredi.»

« L’orateur était seul responsable de l’invitation et de la reconnaissance de cet homme, il a pleinement accepté cette responsabilité et s’est retiré », » a déclaré Trudeau.

Outre la Russie, la Pologne, qui compte parmi les principaux soutiens de l’Ukraine moderne dans sa lutte contre Moscou, a également demandé l’ouverture d’une enquête sur les crimes de guerre potentiels commis par Hunka.

Mardi, le ministre polonais de l’Éducation, Przemyslaw Czarnek, a déclaré qu’il avait « a pris des mesures en vue d’une éventuelle extradition… compte tenu des événements scandaleux au Parlement canadien ». Le ministre a également appelé l’Institut polonais de la Mémoire nationale à « Examinons de toute urgence les documents pour savoir si Yaroslav Hunka est recherché pour crimes contre la nation polonaise et les Polonais d’origine juive. »

Les SS dans leur ensemble ont été déclarés organisation criminelle par le Tribunal militaire international de Nuremberg en 1946, tandis que plusieurs hauts responsables du groupe paramilitaire ont été jugés et exécutés pour leurs atrocités.