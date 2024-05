La Russie pourrait bloquer à volonté l’accès de l’Ukraine à Starlink

La Russie aurait trouvé de nouveaux moyens plus efficaces pour neutraliser le service Starlink ukrainien. Le New York Times dit Vendredi, les interférences accrues ont perturbé les communications à des moments critiques et constituent « une menace majeure pour l’Ukraine », mettant le pays encore plus sur ses talons après plus de deux ans de guerre. La manière dont la Russie brouille les terminaux Internet par satellite d’Elon Musk n’est pas claire.

Le New York Times a déclaré que la capacité de la Russie à brouiller les communications a compromis la capacité de l’Ukraine à communiquer, à recueillir des renseignements et à mener des frappes de drones. Les soldats ukrainiens ont déclaré au journal que le brouillage du service Starlink entravait leur capacité à communiquer rapidement, les obligeant à envoyer des messages texte (souvent extrêmement lentement) pour partager des informations sur les manœuvres ou attaques russes entrantes ou en cours.

Le brouillage aurait été répété sur toute la ligne de front nord de l’Ukraine, coïncidant souvent avec les avancées russes. Ces nouvelles pannes sont la première fois que la Russie brouille la réception Starlink aussi largement et fréquemment. Si cela continue, cela pourrait « marquer un changement tactique dans le conflit », mettant en évidence la dépendance de l’Ukraine à l’égard de la technologie Internet de SpaceX. Sans choix concurrents de qualité similaire, la nation démocratique de Volodymyr Zelensky se retrouve sans de nombreuses options qui pourraient fonctionner à l’échelle dont l’Ukraine a besoin.

La Russie a tenté de perturber les communications de l’Ukraine depuis le début de la guerre, mais le service Starlink aurait bien résisté. Quelque chose a changé. Le ministre ukrainien du Numérique, Mykhailo Federov, a déclaré Le New York Times cette semaine, le récent brouillage russe semblait utiliser « une technologie nouvelle et plus avancée ».

Federov a dit Le New York Times que l’armée de Vladimir Poutine « teste actuellement différents mécanismes pour perturber la qualité des connexions Starlink parce que c’est très important pour nous ». Le ministre du Numérique n’a pas précisé les armes exactes utilisées par la Russie, mais un responsable russe en charge de la guerre électronique du pays a déclaré le mois dernier aux médias d’État que son armée avait inscrit Starlink sur une « liste de cibles » et qu’elle avait développé des moyens de perturber le service.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (Forces armées d’Ukraine)

Ces perturbations mettent en évidence le pouvoir qu’un milliardaire capricieux peut exercer sur la guerre cruciale en Europe de l’Est. Les responsables ukrainiens auraient « fait directement appel à M. Musk pour qu’il active l’accès Starlink pendant les opérations militaires » avant les frappes cruciales de drones, et il ne l’a pas toujours fait.

Le journal de Wall Street signalé en février, l’inquiétude s’est accrue quant au fait que Musk puisse entretenir au moins un certain degré de sympathie pour la Russie. Il a publié des commentaires sur X qui pourraient être considérés comme adoptant une position pro-russe, et les experts en désinformation s’inquiètent de la manière dont il gère la plateforme sociale. pourrait être favorable à l’ingérence russe lors des élections cruciales de 2024, y compris celles aux États-Unis.

Musc s’est exprimé plus tôt cette année contre les États-Unis qui envoyaient davantage d’aide à l’Ukraine. L’armée de Poutine aurait également commencé à utiliser son propre service Starlink, bien que Musk affirme qu’il n’était pas au courant de la vente de terminaux à la nation slave. Les responsables ukrainiens ont fait part de leurs inquiétudes plus tôt cette année quant au fait que la Russie achète la technologie Starlink à des fournisseurs tiers.

Cependant, le Pentagone dit plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont été « fortement impliqués dans la collaboration avec le gouvernement ukrainien et SpaceX pour contrer l’utilisation illicite des terminaux Starlink par la Russie », et un responsable spatial au départ a décrit SpaceX comme « un partenaire très fiable » dans ces opérations.