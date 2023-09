La Russie « pourrait annexer une plus grande partie de l’Ukraine » alors que Poutine affirme que « personne » n’empêchera la victoire | Nouvelles du monde

Le président russe Vladimir Poutine prononce un discours vidéo à l’occasion de la Journée des républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, ainsi que de la réunification des régions de Kherson et de Zaporozhye avec la Russie (Photo : EPA) Vladimir Poutine a juré que « rien ni personne » ne l’empêcherait de remporter la « victoire » en Ukraine, alors qu’un de ses principaux amis a laissé entendre que la Russie pourrait chercher à s’emparer de davantage de parties du pays. Poutine, 71 ans, est apparu avec une tache inexpliquée sur le front lors d’un discours marquant le premier anniversaire de l’annexion de quatre régions ukrainiennes. Il a salué l’incorporation illégale des soi-disant républiques populaires de Donetsk et de Louhansk ainsi que de certaines parties de Zaporizhzhia et de Kherson comme « un événement déterminant et véritablement historique ». L’Occident a dénoncé les votes référendaires organisés l’année dernière et les récents scrutins comme étant une imposture. Les votes ont eu lieu alors que les autorités russes tentaient de resserrer leur emprise sur les territoires que Moscou a illégalement annexés il y a un an et qu’ils ne contrôlent toujours pas totalement. Poutine a déclaré qu’il avait agi pour restaurer « quelque chose que chaque personne valorise, à savoir la culture, les traditions et la langue maternelle » parmi la population majoritairement russophone. C’était « tout ce qui était détesté par les nationalistes et leurs protecteurs occidentaux qui ont orchestré un coup d’État à Kiev en 2014, puis ont déclenché une guerre civile et une terreur à grande échelle contre les dissidents et ont organisé des blocus, des bombardements constants et des actions punitives dans le Donbass ». Un homme au visage peint aux couleurs nationales russes assiste à un rassemblement pour marquer le premier anniversaire de l’annexion par la Russie de quatre régions de l’Ukraine (Photo : EPA) Cherchant à justifier sa guerre, il a juré : « Rien ni personne ne peut briser la volonté de millions de personnes, ni leur croyance dans la vérité et la justice historique. « Le choix libre et sans équivoque de nos frères et sœurs a été soutenu sans réserve par le peuple russe. « Nous avons compris et profondément ressenti le plus important : en défendant nos compatriotes du Donbass et de Novorossiya, nous défendons la Russie elle-même. « Ensemble, nous luttons pour la patrie, pour notre souveraineté, nos valeurs spirituelles, notre unité et notre victoire. « Je remercie tous les citoyens du pays pour cette solidarité et ce patriotisme. » Bien qu’il ait plongé la Russie et l’Ukraine dans une guerre débilitante de 19 mois au cours de laquelle des centaines de milliers de personnes ont péri, le dictateur a affirmé qu’il « construisait ensemble notre avenir commun, reconstruisant et construisant des écoles et des hôpitaux, des logements et des routes, des musées et des sites commémoratifs ». Plus: Tendance

Poutine a remercié les habitants des régions occupées « d’avoir préservé et transmis votre amour pour la patrie à vos enfants malgré toutes les épreuves ». Il a déclaré : « Grâce à vous, à votre courage et à votre détermination, la Russie est devenue encore plus forte. «Nous sommes un seul peuple et, ensemble, nous pouvons tout surmonter et relever tous les défis.» Poutine et l’ex-président Dmitri Medvedev (Photo : Getty) L’homme de main de Poutine, Dmitri Medvedev, a promis que la Russie envahirait davantage de nouvelles régions de Russie. Il a déclaré : « L’opération militaire spéciale se poursuivra jusqu’à ce que le régime nazi de Kiev soit complètement détruit et que les territoires russes d’origine soient libérés de l’ennemi. « La victoire sera à nous. Et il y aura davantage de nouvelles régions en Russie. Ancien président de la Russie et aujourd’hui adjoint de Poutine au conseil de sécurité du Kremlin, il a déclaré que les référendums avaient vu les citoyens ukrainiens prendre « une décision fatidique : être avec leur patrie ». [Russia]. « Ce choix est devenu un symbole non seulement du rétablissement de la justice historique, mais aussi de l’unité du peuple russe, de sa volonté et de son dévouement colossaux. » Ces déclarations interviennent après que le ministère russe de la Défense a annoncé vendredi qu’il enrôlerait 130 000 hommes pour le service militaire obligatoire à partir du 1er octobre dans la plupart des régions du pays. Il a annoncé qu’il commencerait pour la première fois à enrôler des résidents des territoires annexés dans le cadre de sa campagne de conscription militaire semestrielle. La Russie affirme que les conscrits ne sont pas déployés dans ce qu’elle appelle son « opération militaire spéciale » en Ukraine, ni pour servir dans les territoires annexés. Cependant, après leur service, les conscrits deviennent automatiquement réservistes, et la Russie a déjà déployé des réservistes en Ukraine. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

