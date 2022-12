La Russie pourrait accélérer le lancement de la prochaine capsule spatiale après une fuite

Roscosmos a déclaré qu’un groupe d’experts déterminerait plus tard ce mois-ci si la capsule Soyouz MS-22 pouvait être utilisée en toute sécurité par l’équipage pour son retour prévu sur Terre ou si elle devait être jetée et remplacée.

La fuite du Soyouz MS-22 a été repérée la semaine dernière alors que deux cosmonautes russes étaient sur le point de s’aventurer à l’extérieur de la station lors d’une sortie dans l’espace prévue. Le contrôle de mission russe a interrompu la sortie dans l’espace lorsque des spécialistes au sol ont vu un flux de fluides et de particules émanant du Soyouz sur un flux vidéo en direct depuis l’espace.

Roscosmos et la NASA ont tous deux déclaré que l’incident n’avait posé aucun danger pour l’équipage de la station.

“L’augmentation de la température sur le vaisseau spatial Soyouz MS-22 est admissible et n’est pas critique pour le fonctionnement de l’équipement ou la santé de l’équipage au cas où ils auraient besoin d’être dans le vaisseau spatial”, a déclaré Roscosmos, ajoutant que les tests du navire système de contrôle a déterminé qu’il n’était pas affecté par l’incident.

Prokopyev, Petelin et l’astronaute de la NASA Frank Rubio ont utilisé le Soyouz MS-22 pour arriver à la Station spatiale internationale en septembre, et il a servi de canot de sauvetage pour l’équipage. La capsule devait ramener une partie de l’équipage de la station spatiale sur Terre en mars dans le cadre de rotations régulières.

Avec Prokopyev, Petelin et Rubio, quatre autres membres d’équipage sont actuellement sur l’avant-poste spatial : les astronautes de la NASA Nicole Mann et Josh Cassada ; Koichi Wakata de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale ; et Anna Kikina de Roscosmos.