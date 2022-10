La Russie pourrait à nouveau bloquer les protections marines de l’Antarctique

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – Appelez cela une guerre froide.

Des délégations de Russie et d’Ukraine font partie de celles qui se sont réunies en Australie cette semaine pour décider de l’avenir des eaux cristallines de l’Antarctique.

Les écologistes disent que de nouvelles zones marines protégées et des règles pour empêcher la surpêche sont désespérément nécessaires, mais que la Russie pourrait utiliser ses pouvoirs de veto pour bloquer à nouveau les progrès.

Parvenir au consensus nécessaire pour agir au sein de ce groupe diversifié de 27, qui comprend également la Chine, les États-Unis et l’Union européenne, a toujours été un immense défi.

Et lorsque deux des membres sont en guerre – et que les relations entre la Chine et de nombreux pays occidentaux se sont détériorées – le consensus apparaît comme un obstacle encore plus grand. Ce mois-ci seulement, les bombardements russes dans la capitale ukrainienne, Kyiv, ont partiellement détruit le centre de recherche ukrainien sur l’Antarctique.

Pourtant, malgré les énormes obstacles politiques, certains gardent espoir que les arguments scientifiques l’emporteront. Les États-Unis accordent plus d’attention à la région sous le président Joe Biden et ont envoyé cette année une délégation de niveau relativement élevé dirigée par Monica Medina, secrétaire adjointe au département d’État.

Dans une interview avec l’Associated Press, Medina a déclaré que l’Antarctique était “une partie vraiment fragile et en ruine de la planète qui a besoin de toute notre aide pour résister aux défis auxquels nous sommes confrontés avec le changement climatique”.

La réunion à Hobart, dans l’État insulaire australien de Tasmanie, est la première réunion en personne de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique en trois ans, après que la pandémie de COVID-19 ait maintenu les réunions en ligne.

Cela survient alors que le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern effectue une visite rare d’un leader mondial en Antarctique, pour voir de première main les recherches scientifiques en cours et pour marquer le 65e anniversaire de la base Scott de Nouvelle-Zélande.

La réunion de deux semaines à Hobart a commencé lundi par une grève massive lorsque les délégués russes ont commencé à parler. Kostiantyn Demianenko, qui dirige la délégation ukrainienne, a déclaré qu’ils étaient reconnaissants du soutien international et que la Russie n’avait pas le droit d’être à la table.

“Un État qui tue la population civile, détruit les infrastructures civiles aériennes et terrestres d’un autre pays et viole avec défi les dispositions fondamentales du droit international devrait définitivement être limité dans son droit de participer aux activités d’organisations internationales telles que la CCAMLR”, a-t-il écrit. dans un e-mail.

Pourtant, a-t-il reconnu, la Russie est restée membre du groupe.

Il a dit que chez lui, l’Ukraine essayait de reconstruire son Centre national de recherche antarctique à Kyiv, bien que les attaques de drones en cours rendent cela difficile.

“Des fissures dans les murs, des vitres brisées, des équipements détruits ont conduit à l’impossibilité d’utiliser ces installations pour le travail”, écrit-il.

La délégation russe n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Medina a déclaré que les États-Unis avaient soutenu le débrayage parce qu’ils condamnaient la guerre en Ukraine, mais qu’ils gardaient espoir de progrès à Hobart.

“En ce moment, la Russie bloque le consensus sur l’adoption de trois propositions d’AMP (zones marines protégées), mais la Chine aussi”, a déclaré Medina. « Nous essayons donc ici de résoudre les problèmes avec les deux pays. Pas nécessairement en tête-à-tête, bien que nous essaierons avec la République populaire de Chine de résoudre les problèmes de manière informelle.

Elle a déclaré que la Russie avait utilisé ce qui équivaut à son droit de veto pour bloquer les progrès non seulement à Hobart mais dans un certain nombre de forums internationaux.

« Cela peut bloquer le consensus. C’est un énorme obstacle à notre capacité à avancer sur certaines choses ici, mais d’autres choses vont de l’avant dans une sorte de cours normal des affaires », a déclaré Medina.

Certains espèrent que le groupe pourra progresser sur d’autres points de l’ordre du jour, y compris de nouvelles règles sur la pêche au krill et parvenir à un accord sur la pêche de précieuses légines antarctiques, commercialisées sous le nom de bar chilien.

Andrea Kavanagh, qui dirige les travaux de protection de l’Antarctique et de l’océan Austral du Pew Bertarelli Ocean Legacy Project, a déclaré que le problème de la pêche au krill autour de l’Antarctique était qu’elle était presque entièrement concentrée dans une petite zone.

Elle a déclaré que l’épuisement des petites créatures ressemblant à des crevettes affecte les prédateurs, notamment les oiseaux de mer, les pingouins, les phoques et les baleines. Elle a dit que la pêche n’a pas nécessairement besoin d’être réduite, mais simplement étalée.

Kavanagh a déclaré que la Norvège est le plus grand pêcheur de krill, qui est utilisé pour les suppléments de santé humaine et l’alimentation des aquariums et des élevages de saumon.

“Ce n’est pas un problème de sécurité alimentaire”, a déclaré Kavanagh. “Le krill est utilisé pour les produits de luxe.”

L’année dernière, la Russie a utilisé son droit de veto pour rejeter les limites de capture de légine proposées par les scientifiques de la commission. Cela a conduit la Grande-Bretagne à prendre ses propres mesures en délivrant des licences sans l’approbation de la CCAMLR, la mettant hors-jeu avec de nombreux autres membres.

Medina a déclaré que la Grande-Bretagne avait essayé de vendre une partie de la légine en Amérique, mais que les États-Unis avaient refusé de l’acheter. Mais elle a dit que ce n’était pas aux États-Unis de dire à la Grande-Bretagne d’arrêter sa pêche.

Elle a déclaré que la pêche britannique était “dans les limites de ce qui avait été autorisé dans le passé et ne devrait en aucun cas être controversée si ce n’est le fait que la Russie l’a bloquée”.

Un point positif de la réunion jusqu’à présent a été que les discussions avec la Chine semblaient avoir été plus positives que les années précédentes, a déclaré Kavanagh. Il a également été utile d’avoir un soutien de haut niveau des États-Unis et de reprendre les discussions en face à face, a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que le groupe avait déjà réussi à embarquer la Russie, en 2016 lorsqu’elle avait créé une zone marine protégée deux fois plus grande que le Texas dans la mer de Ross.

Les pays ne doivent pas interpréter le consensus comme un pouvoir de veto, a ajouté Kavanagh, mais doivent plutôt proposer des contre-propositions afin que chacun travaille à un compromis.

Mais cette année, dit-elle, « personne n’offre de contre-propositions légitimes. C’est juste ‘Non’.

Nick Perry, l’Associated Press