La Russie a placé Kaja Kallas, premier ministre de l’Estonie, membre de l’OTAN, sur une liste de personnes recherchées après que le pays a commencé à démolir des monuments construits alors que le pays était membre de l’Union soviétique, augmentant les tensions en Europe de l’Est quelques jours seulement après que l’ancien président Trump a déclaré que la Russie pourrait le faire. faire « ce qu’ils veulent » avec les membres de l’OTAN qui sont en retard de paiement.

Faits marquants

Kallas était l’un des trois dirigeants baltes que la Russie avait placés sur sa liste de personnes recherchées pour « profanation de la mémoire historique », aux côtés du secrétaire d’État estonien Taimar Peterkop et du ministre lituanien de la Culture Simonas Kairys, le ministre russe de la Culture. TASS a rapporté mardi le service de presse. Les trois dirigeants faisaient partie des 170 citoyens des États baltes, d’Ukraine et de Pologne que la Russie a inculpés par contumace après qu’une commission d’enquête a déterminé 143 cas de profanation de « tombes de guerre, monuments et mémoriaux de soldats soviétiques ». “C’est une preuve supplémentaire que je fais le bon choix : le soutien ferme de l’UE à l’Ukraine est un succès et cela nuit à la Russie”, a déclaré Kallas dans un communiqué. posté sur X. Au moins 60 des 100 membres du précédent parlement letton figuraient sur la liste des personnes recherchées en 2022, Reuters signalé. Cette décision fait suite à la suppression de plusieurs grands monuments de l’ère soviétique en Europe de l’Est depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, dont un mémorial du char à Narva, en Estonie, un grand obélisque à Riga, en Lettonie et dans le emblème du marteau et de la faucille d’une sculpture emblématique de Kiev, toutes érigées pour commémorer les troupes soviétiques qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale.

La Russie a annoncé les accusations portées contre les dirigeants baltes quelques jours seulement après que l’ancien président Trump a déclaré à ses partisans lors d’un rassemblement en Caroline du Sud qu’il ne défendrait pas les pays de l’OTAN contre une hypothétique attaque russe s’ils étaient en retard dans leurs contributions aux dépenses de défense de l’alliance. “Non, je ne vous protégerais pas”, a déclaré Trump. « En fait, je les encouragerais à faire ce qu’ils veulent. Vous devez payer.” Les remarques de Trump ont été largement condamnées par les dirigeants de l’OTAN, y compris le secrétaire général Jens Stoltenberg qui a déclaré dimanche dans un communiqué que “toute suggestion selon laquelle les alliés ne se défendront pas compromet l’ensemble de notre sécurité, y compris celle des États-Unis, et expose les soldats américains et européens à un risque accru. »

Fait surprenant

Cette décision intervient également quelques jours seulement après que le président russe Vladimir Poutine s’est entretenu avec l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson. Dans le entretien, Poutine a tenté d’apaiser les craintes d’une extension de la guerre en Ukraine aux États baltes ou à d’autres parties de l’Europe de l’Est, affirmant qu’il n’enverrait des troupes dans d’autres pays que si ceux-ci lançaient d’abord une attaque contre la Russie. « Nous n’avons aucun intérêt pour la Pologne, la Lettonie ou ailleurs. Pourquoi ferions nous cela? Nous n’avons tout simplement aucun intérêt. Il s’agit simplement d’une propagande de menace », a déclaré le président russe. « Cela va à l’encontre du bon sens de s’impliquer dans une sorte de guerre mondiale. Et une guerre mondiale amènerait l’humanité toute entière au bord de la destruction. » Cependant, Poutine a également imputé l’expansion de l’OTAN vers l’Est comme l’un des principaux facteurs motivant la guerre en Ukraine. “Nous sommes d’accord sur le fait qu’après l’effondrement de l’Union soviétique, nos frontières devraient suivre celles des républiques de l’ancienne Union”, a-t-il déclaré à Carlson. « Nous avons accepté cela. Mais nous n’avons jamais accepté l’élargissement de l’OTAN et nous n’avons jamais accepté non plus que l’Ukraine fasse partie de l’OTAN.»

Contexte clé

Les États baltes ont été annexés par l’Union soviétique en 1940 et sont restés partie intégrante de la nation jusqu’à son effondrement au début des années 1990. La Lituanie a déclaré son indépendance en 1990, tandis que la Lettonie et l’Estonie se sont séparées après l’échec du coup d’État soviétique en août 1991. Les trois pays ont rejoint l’OTAN en 2004. Les relations tendues entre les États baltes et la Russie ont suscité un débat intense autour de la question des monuments érigés pendant la période soviétique. époque, dont beaucoup commémorent les soldats qui ont combattu l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Les trois nations comptent également encore d’importantes minorités russophones. L’Estonie compte l’une des plus grandes minorités russophones, représentant environ 27 % de la population, un Union européenne commission a rapporté en 2023. La Lettonie a adopté des mesures encore plus extrêmes contre sa population russophone, interdisant de fait la langue russe dans écoles et dans le médias.

