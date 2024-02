La Russie peut supporter des années de pertes d’équipements aux niveaux actuels (rapport)

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Des militaires russes avec leurs véhicules blindés au parc Kubinka Patriot, près de Moscou, le 15 août 2017. ALEXANDRE NEMENOV/AFP via Getty Images

Selon une nouvelle analyse, la Russie peut maintenir ses taux de perte d’équipements actuels avec ce qu’elle fabrique et ce qu’elle stocke pendant au moins 2 à 3 ans supplémentaires.

Une partie des systèmes stockés par la Russie est obsolète et n’est pas nécessairement de la même qualité que les systèmes perdus au combat.

L’Ukraine a maintenu son arsenal, mais elle a du mal à déployer de nouvelles unités dotées d’un équipement suffisant.

La Russie fabrique suffisamment de nouveaux chars, véhicules de combat et autres équipements et en stocke suffisamment pour supporter ses pertes en Ukraine, qui ont été effroyables, pendant encore 2 à 3 ans, peut-être même plus, selon une nouvelle analyse.

“Malgré la perte de centaines de véhicules blindés et de pièces d’artillerie par mois en moyenne, la Russie a réussi à maintenir stable ses stocks actifs”, a conclu lundi l’Institut international d’études stratégiques. rapport.

À l’aide d’images aériennes, le groupe de réflexion basé à Londres a déterminé que la Russie dispose d’au moins 12 bases de stockage d’artillerie, 10 bases centrales de réserve de chars et au moins 37 bases de stockage mixtes d’équipements et d’armements. Le nombre exact d’armes stockées qui nécessitent une restauration et une activation pour être utilisées n’est cependant pas clair.

Le nouveau rapport indique que la Russie est capable de compenser efficacement ses pertes grâce à sa production et à ses capacités de stockage et de réserve. “Les réapprovisionnements en équipements ont suivi à peu près le rythme de l’attrition sur le champ de bataille”, a déclaré l’IISS, soulignant les conclusions auxquelles il était parvenu lors d’une évaluation de l’année dernière.

Le ministère britannique de la Défense a indiqué que la Russie était capable de produire 100 nouveaux chars par mois, mais des experts ont récemment déclaré à Business Insider que les nouveaux chars fabriqués étaient probablement des modèles plus anciens.

La Russie a perdu des milliers de véhicules blindés depuis février dernier et a subi d’immenses pertes sur les lignes de front autour d’Avdiivka à l’automne 2023. Le pays a reconstitué les pertes d’équipement, ainsi que les pertes de main-d’œuvre, mais dans cette guerre, elle a parfois eu recours à l’utilisation de véhicules blindés plus anciens, tels que les T-62 et même les T-55.

La situation de l’Ukraine est un peu trouble, a reconnu l’IISS, mais l’arsenal de chars de combat principaux du pays semble se situer autour des niveaux d’avant-guerre, tandis que les provisions occidentales ont augmenté la disponibilité de certains autres véhicules blindés.

De plus, le pays a pu utiliser un grand nombre de chars russes qu’il a capturés.

Mais les efforts de l’Ukraine pour déployer des éléments de combat supplémentaires sur le terrain ont été entravés par l’insuffisance des approvisionnements, a rapporté l’IISS, notant que ces problèmes ont « laissé certaines unités manquant d’équipement, même proches de leur effectif complet ».

L’aide américaine à l’Ukraine est bloquée au Congrès depuis des semaines, et si le soutien continue d’être refusé, une pression encore plus forte pourrait finir par être exercée sur l’armée ukrainienne.