La Russie peut revenir aux qualifications olympiques et aux événements sportifs internationaux en participant à l’Asie

La Russie pourrait revenir à certains événements sportifs internationaux et aux qualifications olympiques en concourant dans le cadre de l’Asie plutôt que de l’Europe.

Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a salué vendredi un plan “créatif” pour permettre aux athlètes de Russie et de son allié biélorusse de rejoindre des compétitions en Asie après plus de neuf mois d’isolement de la plupart des sports olympiques suite à l’invasion de l’Ukraine.

La déclaration ne précise pas directement si la Russie et la Biélorussie peuvent envoyer des équipes aux Jeux olympiques de 2024 à Paris, mais un déménagement de l’Europe vers l’Asie offre aux athlètes russes un moyen potentiel de participer à des événements continentaux qui servent de qualification pour les Jeux. La qualification dans certains sports est déjà en cours.

Le CIO a recommandé le 28 février – quatre jours après le début de l’invasion russe de l’Ukraine – que les athlètes russes et biélorusses soient exclus de la compétition, invoquant des préoccupations concernant la sécurité et l’intégrité des compétitions. La plupart des sports olympiques ont suivi son exemple et imposé des interdictions.

Le Sommet olympique, une conférence organisée par le Comité international olympique et présidée par le président Thomas Bach, a convenu vendredi que le CIO “dirigera l’exploration plus approfondie” d’une initiative du Conseil olympique d’Asie pour permettre à la Russie et à la Biélorussie d’y concourir, selon à une déclaration. Une série de consultations est prévue avec les fédérations sportives, les athlètes et les instances sportives nationales.

LA RUSSIE PLANIFIE LES JEUX OLYMPIQUES DE 2024 MALGRÉ L’INTERDICTION DU SPORT

Bach “a remercié l’OCA pour son initiative créative”, indique le communiqué sur le site Internet du CIO. La Russie a un territoire à travers l’Europe et l’Asie, mais est traditionnellement considérée comme faisant partie de l’Europe pour les événements sportifs.

“Au cours du débat, le président par intérim du Conseil olympique d’Asie (OCA) a déclaré que, sur le continent asiatique, les raisons des mesures de protection n’existent plus”, indique le communiqué du CIO.

“L’OCA a proposé de faciliter la participation d’athlètes de Russie et de Biélorussie à des compétitions en Asie sous son autorité, tout en respectant les sanctions en place.”

Le CIO établit une distinction entre ce qu’il appelle des “sanctions”, comme empêcher la Russie d’accueillir des événements sportifs et d’afficher des symboles nationaux dans les compétitions, et les “mesures de protection” consistant à exclure les athlètes russes.

QU’EST-CE QUE LE ROC ? LA RUSSIE RESTREINTE AUX JEUX OLYMPIQUES D’HIVER COMME TOKYO

Bach a déclaré mercredi que son organisation préférait ne pas exclure les athlètes russes et biélorusses, mais qu’elle devait le faire car, lorsqu’elle l’a fait en février, les gouvernements nationaux cherchaient à imposer leurs propres restrictions.

L’Ukraine s’est opposée à la décision d’inviter le président du Comité olympique russe Stanislav Pozdnyakov à la conférence. Aucun représentant de l’Ukraine ne figurait sur une liste de présence publiée par le CIO pour l’événement sur invitation uniquement. Outre la Russie, seuls les États-Unis et la Chine avaient leurs organismes olympiques nationaux représentés.

Les fédérations sportives ne sont pas obligées de suivre les recommandations du CIO et certaines peuvent maintenir des restrictions sur la Russie et la Biélorussie. Le président de World Athletics, Seb Coe, a déclaré la semaine dernière que la Russie devait “sortir d’Ukraine” avant qu’elle ne soit réadmise à l’athlétisme. Coe était sur la liste des invités pour le Sommet olympique mais a été répertorié vendredi comme ayant été “excusé”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le CIO a déjà autorisé des athlètes russes à participer aux Jeux olympiques sans le drapeau ou l’hymne du pays. Une décennie de conflits de dopage a conduit l’équipe russe à être connue sous le nom d’athlètes olympiques de Russie ou du Comité olympique russe pour trois Jeux olympiques d’hiver et d’été consécutifs.

Si les athlètes russes reviennent aux compétitions mondiales, par opposition aux compétitions continentales, les athlètes ukrainiens pourraient boycotter les événements en signe de protestation. Lorsque la Fédération internationale de judo a autorisé la Russie et la Biélorussie à concourir sous un drapeau neutre, l’Ukraine a refusé de concourir et a allégué que de nombreux membres de l’équipe russe étaient également membres de l’armée. La FIJ a exclu la Russie et la Biélorussie de septembre à janvier 2023.