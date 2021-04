Si le tribunal se rallie à la demande générale du procureur – déclarant le groupe politique de Navalny et sa Fondation anti-corruption comme des organisations extrémistes – il les mettrait aux côtés de l’État islamique, d’Al-Qaïda et des talibans aux yeux des autorités russes.

Le groupe de défense des droits Amnesty International a déclaré que ce serait «l’un des coups les plus graves pour les droits à la liberté d’expression et d’association dans l’histoire post-soviétique de la Russie».

Même la vente d’aimants pour réfrigérateur ou le port de t-shirts avec le slogan de Navalny «La Russie sera heureuse» pourrait entraîner des peines de prison. Les membres de l’équipe de Navalny pourraient faire face à six ans de prison s’ils continuaient à travailler.

Faire un don aux organisations à financement participatif de Navalny reviendrait à soutenir des terroristes, avec des peines allant jusqu’à 10 ans de prison. Retweeter des vidéos précédentes du groupe de Navalny, exposant la corruption des politiciens et des bureaucrates russes, pourrait également signifier une prison.

Déjà, les autorités russes ont interdit à Navalny et à nombre de ses alliés de se présenter aux élections et ont érigé en crime le fait de convoquer des manifestations non autorisées ou d’y participer à plusieurs reprises. Beaucoup ont fui en exil pour éviter la prison.

La décision du tribunal porte à un autre niveau les efforts du président Vladimir Poutine pour éradiquer l’influence de Navalny.

Navalny, empoisonné par un agent neurotoxique chimique en août et emprisonné en février, a annoncé vendredi la fin d’une grève de la faim de 24 jours après des avertissements médicaux selon lesquels il risquait la mort. Mercredi, des milliers de manifestants à travers la Russie sont descendus dans la rue pour demander la libération de Navalny.

Les militants de l’opposition établissent des parallèles entre l’emprise de plus en plus étroite de Poutine et le régime de style soviétique dominé par les responsables de la sécurité et soucieux de rester au pouvoir, dans un mécontentement croissant du public face à la baisse des salaires réels et à la hausse des prix des denrées alimentaires.

«Cela me rappelle les procès soviétiques où quelqu’un était déclaré espion ou agent étranger, puis il y aurait eu un procès secret à huis clos», a déclaré Zhdanov, directeur de la Fondation anti-corruption de Navalny, qui a fui le pays plus tôt cette année. «Poutine essaie de ramener la Russie dans le passé soviétique.»

Interdire l’organisation en tant qu’extrémiste «ouvrirait la porte à des répressions de masse. Les autorités veulent vraiment nous détruire parce que notre activité les rend désormais vulnérables et elles le ressentent », a-t-il déclaré.

Poutine et son gouvernement se considèrent comme les vrais patriotes de la Russie et les médias d’État dénigrent Navalny, un «nazi» payé par des puissances étrangères pour ruiner le pays.

Mais la lutte en cours en Russie concerne deux visions opposées du pays: l’une tournée vers l’extérieur et démocratique, l’autre tournée vers l’intérieur, de plus en plus isolée et paranoïaque, forçant certains jeunes scientifiques, informaticiens et ingénieurs et d’autres à immigrer vers des pays plus libres.

«Il ne serait pas sûr pour notre personnel et les personnes qui travaillent pour nous de continuer. Bien sûr, nous devrons reformater certaines parties de notre activité, mais nous n’allons pas nous arrêter », a déclaré Zhdanov.

Des drapeaux russes sont empilés dans un coin du quartier général de Navalny à Tomsk, la ville sibérienne où il a été empoisonné en août dernier – une attaque qu’il attribue à des agents russes agissant sur ordre de Poutine. Le Kremlin nie tout lien.

Le chef du siège régional, Ksenia Fadeyeva, 29 ans, est l’un des deux membres de l’équipe de Navalny Tomsk élus au conseil local l’année dernière. Sur le mur du bureau se trouve une grande carte avec toutes les circonscriptions électorales de la ville marquées au stylo et numérotées.

«J’aime mon pays, mais je sais que quelque chose ne va pas ici», a-t-elle déclaré. «Je ne veux pas rester assis ici et ne rien faire. Je veux changer les choses. »

La police a déjà effectué des descentes dans de nombreux bureaux régionaux de Navalny ces dernières semaines et arrêté des dizaines de membres du personnel.

«Nous savons tous à quels risques nous sommes confrontés. Ils peuvent engager de nouvelles affaires pénales ou des accusations absurdes. Ils feront de leur mieux pour ruiner nos vies. Nous comprenons ce qui pourrait arriver, mais nous ne pouvons pas trop y penser ou nous deviendrions fous », a-t-elle déclaré.

Fadeyeva n’a pas commenté ce qui pourrait arriver si l’organisation est interdite.

Le collègue de Tomsk, Andrei Fateyev, a été condamné à 30 jours de prison pour la manifestation de mercredi à Tomsk.

«C’est dangereux en Russie en général, que vous soyez un homme d’affaires, un homme politique ou un activiste», a déclaré Fateyev dans une interview au début du mois.

Mais il pense que «la Russie va changer».

«Le but du régime est de s’accrocher au pouvoir. . . Mais je ne pense pas qu’ils aient la capacité de consolider leur pouvoir, comme ils essaient de le faire maintenant », a-t-il déclaré.

Maria Alyokhina, membre du groupe punk rock militant politique Pussy Riot qui a été emprisonnée pendant près de deux ans pour une manifestation anti-Poutine en 2012 dans la cathédrale Christ-Sauveur de Moscou, a déclaré que la répression contre la dissidence et les militants emprisonnés font désormais «partie de la réalité quotidienne» en Russie.

«Cela s’est passé par petites étapes, fermant tout», a déclaré Alyokhina, qui est maintenant assignée à résidence, attend son procès pour son rôle dans les manifestations de janvier en faveur de Navalny. «Toutes ces lois folles sur la dénomination [nongovernment organizations] en tant qu’agents étrangers et personnes en tant qu’agents étrangers, et les énormes amendes et emprisonnements », a-t-elle ajouté.

Désigner les organisations de Navalny comme extrémistes «signifie que si vous publiez un lien vers elles, vous pouvez aller en prison. Cela signifie qu’une grande partie du pays peut être emprisonnée. Nous sommes tous illégaux », a déclaré Alyokhina, qui passait 12 heures par jour, six jours par semaine en prison à coudre des uniformes de police et de l’armée. «C’est le principe de Staline.»

Un Moscovite de 80 ans qui a rejoint mercredi une manifestation de masse en faveur de Navalny craignait que la Russie ne se dirige vers une forme d’autoritaire pire que celle de l’ère soviétique.