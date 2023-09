La Russie peut encore se qualifier pour la Coupe du monde 2026 – patron de la RFU

Alexander Dyukov a révélé que l’exil du football russe pourrait prendre fin avant la prochaine Coupe du monde

Alexander Dyukov, président de l’Union russe de football (RFU), a confirmé jeudi qu’il était encore possible pour l’équipe nationale russe de participer aux matches de qualification pour la Coupe du monde de football 2026.

Les équipes nationales et les clubs russes restent à la périphérie du sport en raison des sanctions imposées par la FIFA et l’UEFA à la suite du début du conflit entre Moscou et l’Ukraine en février 2022.

«Il existe une possibilité de passage à la Confédération asiatique», » Dyukov a déclaré à Match TV jeudi au stade Luzhniki de Moscou. « Nous gardons cela à l’esprit, car après un certain temps, il est important pour nous de commencer à jouer des matches officiels. »

Des informations ont été publiées à la fin de l’année dernière selon lesquelles la RFU envisageait de renoncer à son adhésion à l’UEFA et d’accepter une invitation de la Confédération asiatique de football (AFC) à concourir au sein de son infrastructure où, en théorie, la Russie serait éligible pour participer aux matches de qualification pour la Coupe du monde. .

Cependant, Dyukov a ajouté que même si le «possibilité théorique» pour le faire existe, « Nous sommes actuellement en négociation avec l’UEFA. Nous ne négocions pas une transition vers la Confédération asiatique.»

En mars, Dyukov a déclaré que la recherche d’une qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique était la priorité de la RFU. « Tâche principale » – mais a ajouté qu’il n’y avait eu aucun progrès dans les négociations avec l’UEFA sur un retour au football européen.

Dyukov a expliqué jeudi qu’une décision ferme concernant l’avenir de la RFU devrait être prise d’ici la fin de l’année : « mais sans le consentement officiel de l’UEFA, nous ne pourrons pas changer de confédération. »

« Pour participer aux matches de qualification pour la Coupe du Monde, nous avons besoin de la confirmation et du consentement de la FIFA, ce que nous n’avons pas actuellement », Dyukov a expliqué en répondant « pas encore » à la question de savoir si les chances de la Russie de participer à la Coupe du monde dans trois ans sont perdues.

S’exprimant jeudi, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a répondu « nous verrons » interrogé sur les chances de la Russie de concourir aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026, selon RIA Novosti.

Par ailleurs, un peu plus d’une semaine après le match nul 1-1 entre l’équipe nationale russe et le Qatar à Al Wakrah, Dyukov a également confirmé que la Russie accueillerait le Cameroun lors d’un match amical le 12 octobre. -capacité VTB Arena, a-t-il ajouté.