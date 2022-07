La Russie perd son appel contre l’interdiction du hockey

Les skieurs russes ont également reçu de mauvaises nouvelles mardi après-midi

Le conseil de discipline de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a rejeté un appel de la Fédération russe de hockey sur glace contre l’interdiction des équipes nationales russes de participer aux compétitions internationales.

Le Conseil de l’IIHF a prononcé l’interdiction fin février en réponse à l’opération militaire russe en Ukraine, ce qui signifie que l’équipe nationale masculine a raté les Championnats du monde en Finlande cette année.

La Russie a également été interdite d’accueillir des événements de l’IIHF, et a ensuite été dépouillée des Championnats du monde juniors 2023 et des Championnats du monde masculins 2023.

Le rejet de l’appel a été annoncé sur le site officiel de l’IIHF, et le président Luc Tardif s’est félicité de cette décision. “qui soutient la décision du Conseil de l’IIHF d’interdire la participation des équipes russe et biélorusse et de retirer les deux événements du programme du Championnat du monde qui devaient avoir lieu en Russie la saison prochaine.”

“Nous maintenons que cette décision a été prise par souci de la sécurité et du bien-être des joueurs, du personnel, des officiels, des médias et des spectateurs, et nous sommes ravis que le conseil d’administration ait donné son accord”, a-t-il ajouté. Tardif ajouté.

“Le conseil d’administration indépendant a soutenu notre point de vue selon lequel il aurait été un risque inacceptable pour la sécurité d’accueillir le WM20 et le WM en Russie ou que les équipes russes et biélorusses participent actuellement aux compétitions de l’IIHF.”

Ces mesures signifient également que les arbitres et officiels russes ne peuvent pas être utilisés pour les tournois internationaux, tandis que les Russes sont également interdits de maintenir des potions au sein des comités de l’IIHF.

Maintenant que l’IIHF a rejeté l’appel, la fédération russe de hockey peut faire part de ses préoccupations au Tribunal arbitral du sport (TAS) en Suisse, où d’autres fédérations sportives russes telles que l’Union russe de football (RFU) ont protesté contre des actions similaires. des autorités européennes et mondiales UEFA et FIFA.

Dans un nouveau coup dur pour le sport russe mardi, la Fédération internationale de ski (FIS) a prolongé la suspension des athlètes russes jusqu’à la fin de la saison estivale 2022, comme l’a également confirmé son site officiel.

Cette décision a été prise lors d’une réunion du Conseil de la FIS à Zurich mardi après-midi et sera réexaminée “à l’automne alors que la situation en Ukraine évolue”.

À la suite de l’interdiction initiale, la Russie a perdu le droit d’accueillir la finale de la saison de la Coupe du monde à Tyumen, prévue du 18 au 20 mars.