La Russie perd sa tentative de regagner un siège à l’ONU

L’Assemblée générale de l’ONU rejette la tentative de la Russie de récupérer son siège au Conseil des droits de l’homme en raison de l’invasion de l’Ukraine.

La Russie a obtenu 83 voix mais n’est pas à la hauteur ; La Bulgarie et l’Albanie ont obtenu les places du groupe régional d’Europe de l’Est.

Ce vote reflète l’inquiétude mondiale concernant les actions de la Russie et leurs implications pour la crédibilité du Conseil des droits de l’homme.

L’Assemblée générale de l’ONU a rejeté mardi la demande de la Russie de récupérer un siège au Conseil des droits de l’homme, dont elle a été évincée après l’invasion de l’Ukraine.

La Russie, qui était en compétition avec la Bulgarie et l’Albanie pour les deux places disponibles attribuées au groupe régional de l’Europe de l’Est, a néanmoins obtenu 83 voix en sa faveur parmi les 193 membres de l’Assemblée générale de l’ONU.

L’élection pour le mandat 2024-2026 de l’organisme avait été considérée comme un test de ce que Moscou considérait comme un soutien discret malgré les vives critiques occidentales concernant son agression brutale contre son voisin.

Le vote intervient quelques jours seulement après qu’une attaque de missile russe sur le village ukrainien de Groza a tué plus de 50 personnes, bien que l’attention mondiale se soit depuis tournée vers la guerre entre Israël et les militants palestiniens du Hamas.

« Les États membres de l’ONU ont envoyé un signal fort aux dirigeants russes selon lequel un gouvernement responsable d’innombrables crimes de guerre et crimes contre l’humanité n’a pas sa place au Conseil des droits de l’homme », a déclaré Louis Charbonneau de l’ONG internationale Human Rights Watch.

L’ambassadeur albanais Ferit Hoxha, dont le pays a obtenu 123 voix contre 160 pour la Bulgarie, avait déclaré plus tôt que l’Assemblée générale de l’ONU « avait un choix important » pour « démontrer qu’elle n’était pas prête à prendre un pyromane pour un pompier ».

Les 47 membres du Conseil des droits de l’homme sont répartis par région, et chaque grand groupe régional présélectionne généralement ses propres candidats, que l’Assemblée générale approuve ensuite généralement.

Le @ONU???? L’Assemblée générale a élu 15 membres du Conseil des droits de l’homme (@UN_HRC) pour le mandat 2024-2026 : ????Albanie????Brésil????Bulgarie????Burundi????Chine????Côte d’Ivoire????Cuba???? République Dominicaine????France????Ghana????Indonésie????Japon????Koweït????Malawi????Pays-Bas pic.twitter.com/qM170esodD — Conseil des droits de l’homme des Nations Unies | ?? #HRC54 (@UN_HRC) 10 octobre 2023

Mais cette année, deux groupes avaient plus de candidats que de places disponibles.

En Amérique latine, le Brésil, Cuba, la République dominicaine et le Pérou se disputaient trois sièges, et en Europe de l’Est, l’Albanie, la Bulgarie et la Russie briguaient deux sièges.

Le vote a lieu au scrutin secret, mettant à l’épreuve l’affirmation de la Russie selon laquelle elle bénéficie d’un soutien privé dans les pays en développement, fatigués des milliards de dollars de soutien occidental à l’Ukraine.

En avril 2022, 93 pays ont voté pour suspendre la Russie du conseil, tandis que 24 pays se sont opposés à cette sanction.

Ce vote contre la Russie était moins déséquilibré que d’autres résolutions défendant l’intégrité territoriale de l’Ukraine, qui ont recueilli l’approbation d’environ 140 pays.

Les votes pour le Conseil des droits de l’homme sont plus compliqués dans la mesure où certains pays dont les propres dossiers sont soumis à un examen minutieux hésitent à autoriser des répercussions.

– « Saper la crédibilité » –

Les États-Unis ont souvent critiqué le Conseil des droits de l’homme en raison de sa composition et de ses prétendues opinions anti-israéliennes, bien que le président Joe Biden ait rejoint le groupe après le retrait de son prédécesseur Donald Trump.

« La réélection de la Russie à cet organe, alors qu’elle continue ouvertement de commettre des crimes de guerre et d’autres atrocités, serait une vilaine tache qui saperait la crédibilité de l’institution et des Nations Unies », a déclaré le haut diplomate américain Robert Wood.

Mais Vassily Nebenzia, l’ambassadeur de Russie auprès des Nations Unies, a insisté sur le fait qu’il n’y a « pas de phares de démocratie ni d’États voyous, comme on le décrit parfois ».

« Aucun État membre ne peut prétendre être à l’abri des violations des droits de l’homme. Mais la solution consiste à renforcer la réglementation internationale », a-t-il déclaré.

Richard Gowan, qui suit les Nations Unies pour l’International Crisis Group, a déclaré que les diplomates occidentaux craignaient un retour de la Russie.

Il ajouta:

La Russie a toujours soutenu que de nombreux membres de l’ONU sympathisaient avec elle en privé mais ne la soutiendraient pas en public par crainte de contrarier les puissances occidentales.

« Moscou espère que cette prétendue majorité silencieuse la soutiendra lors de ce vote secret ».

Le groupe de défense Human Rights Watch a appelé les pays à s’opposer aux candidatures de la Russie, de la Chine et de Cuba.

La Chine, au moins, courait peu de risques puisqu’elle était l’un des quatre pays du groupe asiatique en lice pour quatre sièges vacants, aux côtés du Japon, de l’Indonésie et du Koweït.

Les États-Unis et plusieurs autres gouvernements occidentaux affirment que la Chine commet un génocide contre sa minorité ouïghoure, majoritairement musulmane, à travers des camps massifs, une accusation démentie par Pékin.

La Chine a finalement été réélue avec 154 voix tandis que Cuba a également conservé son siège avec 146 voix.