La Russie perd 100 000 hommes dans une catastrophe militaire embarrassante en Ukraine – mais Mad Vlad ne s’arrêtera pas tant qu’UN MILLION ne sera pas mort

VLADIMIR Poutine a le sang de 100 000 soldats russes sur les mains alors que la sombre étape a été franchie aujourd’hui 10 mois après l’invasion vouée à l’échec de la Russie.

Mais les experts ont déclaré que Mad Vlad serait heureux d’envoyer un million de Russes à l’abattoir dans sa tentative désespérée de remporter la victoire en Ukraine.

Les responsables ukrainiens ont suivi de près le nombre de morts de la guerre – et ont affirmé aujourd’hui que Poutine avait un grand total de 100 400 hommes.

La guerre atteignant le jour 302, cela signifie que Vlad a perdu en moyenne 332 soldats par jour depuis février.

C’est un échec militaire d’une ampleur incroyable, des soldats mal entraînés et mal équipés étant envoyés à la mort dans des tranchées boueuses.

Le nombre de morts militaires de Poutine est déjà plus de six fois plus élevé que celui des pertes soviétiques en Afghanistan et 20 fois plus élevé que celui des pertes américaines en Irak.

Et bien que les chiffres publiés par l’armée ukrainienne ne soient pas vérifiés de manière indépendante, les experts conviennent que les échecs de Poutine ont été mis à nu à une échelle stupéfiante.

Les analystes ont toutefois averti que la guerre pourrait maintenant entrer dans une nouvelle phase sanglante – et Poutine ne va pas s’arrêter.

Mad Vlad a épuisé toutes ses options conventionnelles mais il ne peut pas se permettre de perdre.

Et avec son régime plus isolé que jamais, les experts ont averti que la seule alternative de Poutine à envoyer plus de troupes dans le “hachoir à viande” ukrainien serait de recourir aux armes nucléaires.

Mais même si Vlad libère son arsenal nucléaire, son régime condamné pourrait encore s’effondrer l’année prochaine.

Cependant, si rien n’est fait pour arrêter Poutine, les initiés disent que la guerre en Ukraine pourrait s’éterniser pendant une autre décennie.

Et avec les plus de 100 000 pertes, Poutine a également vu une quantité stupéfiante d’armes et de véhicules détruits ou perdus en Ukraine.

Les forces du Kremlin ont vu plus de 3 000 chars détruits, 16 navires de guerre et 283 avions, un résultat catastrophique pour le régime.

Les dirigeants se fichent qu’un million de Russes meurent Olga Lautmann

Les images de véhicules russes abandonnés ou incendiés assis dans les champs boueux de l’Ukraine sont devenues monnaie courante.

S’adressant à The Sun Online, Olga Lautman, experte russe basée aux États-Unis du Center for European Policy Analysis, a déclaré que la position de Poutine, tant au niveau national qu’international, s’était beaucoup affaiblie au cours des six derniers mois.

“La guerre a exposé l’armée russe pour ce qu’elle est sur la scène mondiale”, a-t-elle déclaré.

“Ils sont désorganisés, n’ont aucune unité et sont déchirés par des luttes intestines entre des gens comme le ministère de la Défense et le groupe Wagner.”

Les troupes russes ont été entraînées dans près d’un an de guerre

Une grande partie de l’Ukraine ressemble maintenant aux tranchées marquées par la bataille de la Première Guerre mondiale

Cependant, elle a souligné que la population russe a “soit ignoré, soit soutenu le génocide de Poutine”, jusqu’à ce qu’il ordonne la mobilisation.

Depuis lors, quelque 750 000 Russes auraient fui le pays, avec des images surréalistes montrant des personnes arrêtées dans les rues et emmenées dans des centres de recrutement.

Mais OIga a déclaré que le régime de Moscou ne serait pas affecté par l’augmentation du nombre de morts.

“Les dirigeants ne se soucient pas qu’un million de Russes meurent”, a-t-elle déclaré.

“Regardez leur commémoration de la Seconde Guerre mondiale, ils sont fiers du fait que tant de millions de Russes ont été sacrifiés.”

Yuri Felshtinsky, co-auteur du livre “Blowing up Russia” avec feu le dissident russe Alexander Litvinenko, est d’accord avec cette évaluation.

L’expert russe basé aux États-Unis, qui a été contraint de quitter son pays, a déclaré que Poutine avait répondu à son invasion défaillante en changeant les poteaux de but de la guerre.

La Russie a historiquement connu un énorme nombre de morts dans la guerre.

Mais Yuri prévient que Poutine ne sera pas renversé à cause du seul nombre de morts.

Au lieu de cela, dit-il, plus les pertes russes sont importantes, plus la guerre semblera importante.

Il évoque l’exemple de la Seconde Guerre mondiale, connue en Russie sous le nom de Grande Guerre patriotique.

“Le prix de la vie en Russie est historiquement très bas.

Son importance pour la Russie est souvent mise en évidence sur la base de l’ampleur des sacrifices consentis par la nation russe.

“Si Poutine accepte la défaite, il sera probablement expulsé par le Kremlin”, a-t-il déclaré.

“Pour que la guerre se termine, la Russie devra le ressentir”, a-t-il ajouté.

“La Russie ressentira la guerre si l’Ukraine commence à tirer sur le territoire russe.

“Alors la guerre se terminera très rapidement, tout comme la guerre soviéto-afghane s’est terminée.

“L’Occident a peur de provoquer une frappe nucléaire et essaie d’être prudent.”

Il a également averti que la Russie tirerait probablement ses armes nucléaires depuis la Biélorussie au lieu du territoire russe, afin de réduire le risque d’une frappe de représailles.

On pense que Vlad pensait qu’il aurait pu renverser l’Ukraine en quelques jours – mais s’est retrouvé avec une longue et sanglante corvée dans les tranchées.

Les avancées de la Russie ont été repoussées par un vaillant effort des Ukrainiens héroïques, qui sont soutenus par l’Occident.

Et maintenant, on pense que l’avenir de l’homme de 70 ans, apparemment maladif, est lié au succès ou à l’échec de son invasion.

Hier, Poutine a juré de poursuivre le combat – et a affirmé qu’il utiliserait l’expérience du combat pour renforcer ses troupes.

Cela survient alors que son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky s’envolait pour Washington DC pour un sommet avec Joe Biden.

Le voyage serait le premier voyage à l’étranger connu de Zelensky depuis l’invasion de la Russie le 24 février.

Et il a obtenu une aide militaire massive de 1,5 milliard de livres sterling pour aider à lutter contre la Russie.

Olga a déclaré que la paix en Ukraine ressemblait à “la Russie remballant son armée et rentrant chez elle, désoccupant tout le territoire ukrainien, y compris la Crimée et le Donbass”.

Elle a poursuivi : “Si quelqu’un entre chez vous et commence à vous battre, la seule façon d’arrêter est que vous rendiez votre maison ou qu’il parte. La responsabilité de la reddition incombe entièrement à la Russie.”

Cependant, a-t-elle averti, “cela n’arrivera pas sous Poutine”.

Elle a poursuivi: “Si son régime s’effondre et qu’il y a un nouveau visage au Kremlin qui veut faire amende honorable, alors il peut y avoir des changements à court terme, mais finalement pas un retrait à long terme.”

Poutine s’attendait bêtement à faire rouler l’Ukraine et à ce que ses soldats soient accueillis comme des “libérateurs” – mais ils ont dû faire face à une riposte féroce.

Les villes et régions saisies au début de la guerre fin février sont désormais reprises par les Ukrainiens.

L’Occident soutient fortement Kyiv – les chargeant avec les armes dont ils ont besoin pour vaincre la Russie.

Les avancées récentes de l’Ukraine ont ouvert la porte de la Crimée, le territoire saisi illégalement par la Russie en 2014.

Et le retour de la péninsule aux mains des Ukrainiens serait un échec sans précédent pour Poutine.