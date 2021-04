Les forces russes rassemblées à la frontière ukrainienne ont peint une masse de véhicules d’assaut avec des «bandes d’invasion», renforçant les craintes d’une guerre totale.

La Russie aura bientôt une force d’assaut stupéfiante de 107 000 soldats amassés à la frontière ukrainienne, a révélé aujourd’hui le Mirror.

Les chars s’amassent à la frontière russo-ukrainienne Crédit: Réseaux sociaux

Poutine renforce la capacité militaire à la frontière ukrainienne, selon des experts Crédit: AFP

La Russie a répété des exercices avant un défilé de la victoire le 9 mai Crédit: Alamy

Le nombre énorme de troupes est bien plus que ce que l’on pensait auparavant et a émergé dans des documents divulgués au Mirror, qui contiennent des détails troublants sur la puissance militaire russe impliquée.

Les estimations militaires ukrainiennes de l’avancée de la force comprennent 1 300 chars de combat, 3 700 drones, 1 300 unités d’artillerie et de mortier et 380 systèmes de lance-roquettes multiples.

Le nombre choquant de soldats représente à lui seul au moins 35 000 soldats de plus de la ligne de front russe que l’ensemble de l’armée britannique à la suite des coupes dans la défense, a rapporté le Mirror.

Hier à Astrakhan, à 350 miles de la ligne de front, des véhicules blindés russes BTR 80 peints avec des bandes d’invasion ont été repérés se dirigeant en convoi vers la gare.

L’apparition de ces marques a intensifié l’alarme parmi les experts militaires qui ont attiré l’attention sur des rayures similaires sur les chars utilisés par l’armée soviétique lors de l’invasion de la Tchécoslovaquie en 1968. Les bandes aident à identifier les véhicules des forces amies.

Les révélations surviennent alors que l’Ukraine a accusé Moscou de se préparer à stocker des armes nucléaires en Crimée au milieu de la montée des tensions dans la région alors que le premier des deux navires de guerre américains devrait arriver lors d’exercices de tir réel de la marine russe.

Le ministre ukrainien de la Défense, Andrii Taran, a averti que Moscou pourrait attaquer pour assurer l’approvisionnement en eau de la péninsule annexée.

S’exprimant devant la sous-commission de la défense du Parlement européen, Taran a déclaré qu’il ne pouvait pas exclure la possibilité que les forces russes en Crimée puissent «entreprendre des provocations militaires importantes» cette année.

«L’infrastructure de la Crimée est en cours de préparation pour potentiellement stocker des armes nucléaires», a déclaré Taran.

«La présence même de munitions nucléaires dans la péninsule peut déclencher toute une série de problèmes politiques, juridiques et moraux complexes.»

Les commentaires de Taran, avant une réunion d’urgence de l’OTAN avec les ministres alliés de la Défense et des Affaires étrangères, sont intervenus alors que la marine russe organisait des exercices de tir réel en mer Noire.

Les médias soutenus par l’État ont montré les manœuvres de la flotte de la mer Noire Crédits: RIA Novosti

Des chars des forces ukrainiennes ont été photographiés lors d’exercices près de la frontière de la Crimée annexée à la Russie Crédit: Reuters

Deux navires lance-missiles – le Graivoron et le Vyshny Volochek – participent à la pratique des cibles aériennes et au niveau de la mer aux côtés de l’aéroglisseur de missiles Samum, accompagnés de la frégate Admiral Makarov et du navire de déminage Ivan Golubets.

Pendant ce temps, le premier des deux navires de guerre américains – que l’on pense être des destroyers USS Donald Cook et USS Roosevelt – devrait arriver en mer Noire aujourd’hui, malgré les avertissements russes de les éloigner «pour leur propre bien».

La Russie a déployé ses forces militaires avant un défilé anniversaire prévu le 9 mai pour commémorer sa victoire sur l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les avions de combat ont effectué des acrobaties aériennes à grande vitesse alors que les chars et les troupes militaires faisaient une démonstration de force en vue du prochain défilé du jour de la victoire à Moscou.

Des hordes de militaires ont défilé en formation sur le terrain d’entraînement d’Alabino mercredi, portant des masques faciaux et portant des drapeaux rouges alors que des chars et des lance-roquettes se sont joints à l’exercice d’entraînement.

Le défilé – maintenant dans sa 76e année – est organisé en souvenir des 20 millions de vies soviétiques perdues pendant la Seconde Guerre mondiale.