La Russie participe à des exercices navals conjoints avec la Chine

Des navires de guerre russes sont partis lundi pour participer à des exercices navals conjoints avec la Chine, un exercice qui met en valeur les liens de défense de plus en plus étroits entre les deux pays alors qu’ils font face à des tensions avec les États-Unis.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que le croiseur lance-missiles Varyag, le destroyer Marshal Shaposhnikov et deux corvettes de la flotte russe du Pacifique participeraient à des manœuvres en mer de Chine orientale à partir de mercredi.

Le ministère a déclaré que la marine chinoise prévoyait de déployer plusieurs navires de guerre de surface et un sous-marin pour l’exercice. Des avions russes et chinois participeront également aux exercices, selon le ministère.

QUELLE EST LA FIN DE JEU DE L’AMÉRIQUE DANS LA GUERRE UKRAINE-RUSSIE ?

Moscou et Pékin ont affiché leur coopération militaire croissante ces derniers mois.

En novembre, des bombardiers Tu-95 de l’armée de l’air russe et des bombardiers chinois H-6K ont effectué des patrouilles conjointes au-dessus de la mer du Japon et de la mer de Chine orientale. Dans le cadre des exercices, les bombardiers russes ont atterri en Chine pour la première fois et les bombardiers chinois se sont envolés vers une base aérienne en Russie.

LA RUSSIE LANCE UNE “ATTAQUE MISSILE MAJEURE” SUR LES INSTALLATIONS ÉNERGÉTIQUES UKRAINIENNES ET LES INFRASTRUCTURES DANS PLUSIEURS VILLES

En septembre, la Chine a envoyé plus de 2 000 soldats ainsi que plus de 300 véhicules militaires, 21 avions de combat et trois navires de guerre pour participer à un vaste exercice conjoint avec la Russie. Ces manœuvres ont marqué la première fois que la Chine a envoyé des forces de trois branches de son armée pour participer à un seul exercice russe, dans ce qui a été décrit comme une démonstration de l’étendue et de la profondeur de la confiance mutuelle sino-russe.

La coopération en matière de défense entre Moscou et Pékin s’est renforcée depuis que le président russe Vladimir Poutine a envoyé ses troupes en Ukraine le 24 février.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La Chine, qui a déclaré une amitié « sans limites » avec la Russie, a ostensiblement refusé de critiquer les actions de Moscou, accusant les États-Unis et l’OTAN d’avoir provoqué le Kremlin, et a fustigé les sanctions punitives imposées à la Russie.

La Russie, à son tour, a fortement soutenu la Chine au milieu des tensions avec les États-Unis à propos de Taïwan.