Des compétitions pourraient bientôt avoir lieu entre l’Organisation de coopération de Shanghai et les pays BRICS

La présidente de la Fédération panrusse de gymnastique rythmique (VFCG), Irina Viner, a déclaré que les événements sportifs prévus entre l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et les pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) ne seront pas à un niveau inférieur aux Jeux Olympiques.

La Russie est interdite de la plupart des compétitions sportives en raison d’une recommandation du Comité international olympique (CIO) émise lors du lancement de l’opération militaire en Ukraine fin février.

Mais comme l’a confirmé Viner lundi, la Russie est actuellement en contact avec les membres de l’OCS, les pays BRICS et d’autres pays. “qui nous traitent de manière amicale et respectueuse.”

“Nous modifions maintenant nos directives”, dit Vinner. “Nous devons organiser autant de compétitions que possible dans notre pays, ce que nous faisons.”

“Tous les tournois mondiaux ont eu lieu avec nous ces dernières années, maintenant nous les ouvrons en Russie. Ils ont une représentation assez décente de divers athlètes du Kazakhstan, d’Ouzbékistan, d’Inde, de Chine, du Mexique, de Syrie et de Biélorussie.

« En plus de cela, toutes les régions de notre pays cultivent et pratiquent la gymnastique rythmique. Nous n’avons jamais eu autant de pays aux Championnats du monde, et chaque région de la Russie est comme un pays entier tant en termes de territoire que de niveau de compétence.

“Lorsque nous organisons la Coupe de Russie, le Championnat de Russie ou des compétitions de clubs, nous avons une énorme représentation de différentes régions. C’est comparable à la Coupe du monde. La compétition est très forte, et si nous avons encore différents pays présents à ces compétitions, alors ce seront les Jeux Olympiques », Viner a ajouté.

« Nous pouvons les appeler différemment : les SCO Games, les BRICS Games. Une autre communauté à laquelle nous serons liés, mais ils ne seront pas à un niveau inférieur [level] que là où nous ne sommes pas autorisés maintenant.

Lundi, le vice-Premier ministre russe Dmitry Chernyshenko a noté que l’audience potentielle des Jeux des pays de l’OCS était de 4 milliards de personnes, compte tenu de la population combinée.

« Vous voyez le nombre de participants, l’audience potentielle de la population concernée est de quatre milliards de personnes. Juste notre avenir, et non le segment qui sert le Comité International Olympique – [which is] environ un milliard.

“C’est bien sûr dommage, mais je pense que tout reviendra à la normale”, il ajouta.

Chernyshenko a été félicité par le président russe Vladimir Poutine, qui a suggéré la création d’une association sportive pour les membres du SCO le 16 septembre.

Lundi, Poutine a félicité le vice-Premier ministre pour avoir réussi à organiser de nouveaux événements en compensation des interdictions sportives auxquelles les Russes sont confrontés sur la scène internationale.