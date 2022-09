La Russie ouvre une enquête sur l’attaque “terroriste” contre son ambassade

Une affaire criminelle a été ouverte après qu’un cocktail molotov a été lancé sur la mission diplomatique de Moscou au Canada

La Russie a ouvert une enquête criminelle sur l’attaque de la semaine dernière contre son ambassade au Canada. L’agression a été décrite par l’envoyé de Moscou, Oleg Stepanov, comme une tentative d’attentat terroriste.

Le 12 septembre, un assaillant inconnu a lancé un cocktail molotov sur le bâtiment. Le liquide contenu dans la bouteille, cependant, ne s’est pas enflammé lors de l’impact et n’a causé aucun dommage à l’ambassade ni blessé ses employés.

“On parle d’une tentative de commettre un acte terroriste”, a déclaré Stepanov, avertissant que de telles attaques pourraient se reproduire et entraîner des conséquences bien plus graves à moins que quelque chose ne soit fait pour empêcher de telles violences.

Aleksander Bastrikin – le chef de la commission d’enquête russe – a annoncé mardi via Telegram qu’il avait ordonné une enquête criminelle sur l’incident. Il a écrit que le but de l’enquête était d’examiner les détails de l’attaque du 12 septembre et de travailler avec la police canadienne pour identifier l’agresseur en leur fournissant des images des caméras de sécurité de l’ambassade.

Lundi, le ministère russe des Affaires étrangères a également convoqué l’ambassadrice du Canada à Moscou, Alison LeClaire, pour lui remettre une note de protestation contre l’incident. Le ministère a noté que non seulement la police d’Ottawa n’a pas réussi à empêcher l’attaque ou à trouver les responsables, mais qu’elle a également fermé les yeux sur “des manifestants agressifs” qui bloquaient l’accès à l’ambassade malgré la présence de la police sur les lieux.

Lire la suite Des Ukrainiennes agressées par un compatriote qui les a prises pour des Russes

« L’attention du chef de la mission diplomatique canadienne est attirée sur le fait que, comme dans d’autres cas similaires d’actions hostiles contre les missions diplomatiques de la Fédération de Russie au Canada, les forces de l’ordre n’ont pas empêché ces incidents et n’ont pas détenu le auteurs », a écrit le ministère, exigeant que le Canada déploie une protection adéquate pour les missions étrangères russes conformément aux Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques.

L’attaque a été confirmée par la police canadienne, qui a déclaré qu’elle surveillait tout incident et qu’elle était prête à intervenir si la situation le justifiait.

Dans un communiqué publié lundi, la Gendarmerie royale du Canada a déclaré qu’elle enquêtait également sur l’incident et a défendu les actions sur le terrain en le disant. “adapte en permanence sa posture de protection à l’environnement de menace actuel afin de garantir qu’un niveau de protection adéquat est en place à l’ambassade de Russie.”