Les autorités russes ont ouvert une enquête pénale après que huit personnes, dont un enfant, ont été tuées dans un incendie dans un immeuble d’appartements dans l’Oural.

Les services d’incendie ont été appelés pour signaler un incendie dans un immeuble résidentiel de neuf étages dans la ville d’Ekaterinbourg tôt mardi.

L’incendie a été signalé pour la première fois à 2 h 58, heure locale, lorsqu’un appartement du deuxième étage brûlait et qu’une épaisse fumée remplissait le bâtiment.

Le ministère régional des services d’urgence a déclaré que les pompiers avaient immédiatement commencé à évacuer les résidents et avaient contrôlé l’incendie en moins d’une heure.

« Les pompiers ont transporté cinq personnes hors de l’appartement en feu, dont un enfant, et les ont remises aux médecins », a déclaré le ministère dans un déclaration.

« Dans des conditions de forte fumée, le service de protection contre les gaz et les fumées a organisé l’évacuation et le sauvetage des résidents par une entrée en feu. »

Au total, 90 personnes, dont neuf enfants, ont été évacuées du bâtiment et un centre d’hébergement temporaire a été installé à proximité.

Les enquêteurs de la région de Sverdlovsk ont ​​déclaré qu’une enquête criminelle avait été ouverte pour déterminer la cause de l’incendie et établir des mesures qui pourraient empêcher un incident similaire à l’avenir. Des témoins ont été interrogés sur les lieux et les corps des victimes ont été envoyés pour examen médical.

« Les employés du comité d’enquête découvriront sans faute les raisons et les conditions qui ont conduit à cet incident », a déclaré l’autorité.

Les explications possibles comprennent la gestion imprudente du feu, le court-circuit du câblage électrique et le dysfonctionnement de l’équipement électrique, le comité d’enquête ajoutée.