La Russie ouvre les jeux “Children of Asia”

La pièce maîtresse se déroule dans la ville extrême-orientale de Vladivostok

La Russie a officiellement ouvert l’édition 2022 des jeux “Enfants d’Asie”, qui se déroule à Vladivostok. Un message du président russe Vladimir Poutine figurait parmi ceux qui devaient être lus jeudi aux participants à la cérémonie d’ouverture.

L’événement de cette année est la septième édition du spectacle sportif international et se déroule du 28 juillet au 8 août.

Il réunira environ 1 500 athlètes de 14 pays asiatiques et de diverses régions russes pour concourir dans 19 sports différents, selon le vice-Premier ministre russe Dmitry Chernyshenko.

Les jeux, qui s’adressent aux concurrents âgés de 13 à 16 ans, sont organisés avec le soutien du président russe et des agences gouvernementales, ainsi que du Conseil olympique d’Asie. Le Comité international olympique (CIO) et l’UNESCO en sont les mécènes.

La cérémonie d’ouverture colorée de jeudi a suivi un spectacle tout aussi dynamique au village des athlètes la veille.

Dans une allocution lue en son nom jeudi, le président Poutine a souhaité la bienvenue aux participants et a salué la compétition comme promouvant les principes olympiques, développant la coopération humanitaire internationale et renforçant les amitiés et les liens personnels.

Le ministre russe des Sports, Oleg Matytsin, qui a participé au relais de la flamme, a déclaré que les jeux offraient à son pays une nouvelle chance de montrer son hospitalité.

« Les « Enfants d’Asie » offrent une autre occasion d’être ensemble, de montrer l’hospitalité de l’Extrême-Orient et de notre pays. La flamme des jeux, en tant que symbole d’unification, souligne qu’ensemble nous devenons plus forts », dit Matytsine.

L’événement a eu lieu pour la première fois en Yakoutie en 1996 pour honorer le centenaire du mouvement olympique moderne.

Depuis, plus de 10 000 jeunes athlètes ont pris part aux six dernières éditions, dont plusieurs futurs champions olympiques.

La Russie insiste sur son ouverture à la coopération sportive internationale malgré les interdictions imposées par de nombreuses fédérations en réponse à l’opération militaire en Ukraine.

Les responsables russes ont dénoncé les interdictions comme étant discriminatoires et contraires aux principes du sport libre de toute influence politique.