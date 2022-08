La Russie organisera de vastes jeux de guerre conjoints avec la Chine et d’autres

La Russie a annoncé lundi qu’elle lancerait de vastes exercices de jeux de guerre dans l’est du pays qui impliqueraient des forces chinoises – une démonstration de liens militaires de plus en plus étroits entre Moscou et Pékin au milieu des tensions avec l’Occident à propos de l’action du Kremlin en Ukraine.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que l’exercice Vostok 2022 (East 2022) se tiendra du 1er au 7 septembre dans divers endroits de l’Extrême-Orient russe et de la mer du Japon et impliquera plus de 50 000 soldats, plus de 5 000 unités d’armes, dont 140 avions et 60 navires de guerre.

Les exercices seront menés sur sept champs de tir dans l’extrême est de la Russie et engageront des troupes de plusieurs anciens pays soviétiques, de la Chine, de l’Inde, du Laos, de la Mongolie, du Nicaragua et de la Syrie.

Le ministère a déclaré que des unités de troupes aéroportées russes, des bombardiers à long rayon d’action et des avions-cargos militaires participeront aux exercices avec d’autres forces.

Il a noté que dans le cadre des manœuvres, les marines russe et chinoise dans la mer du Japon “pratiqueront une action conjointe pour protéger les communications maritimes, les zones d’activité économique maritime et le soutien aux troupes terrestres dans les zones littorales”.

Les manœuvres reflètent les liens de défense croissants entre Moscou et Pékin, qui se sont renforcés depuis que la Russie a envoyé ses troupes en Ukraine le 24 février. imposée à Moscou.

La Russie, à son tour, a fortement soutenu la Chine au milieu des tensions avec les États-Unis qui ont suivi une récente visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi. S’exprimant plus tôt ce mois-ci, le président russe Vladimir Poutine a établi un parallèle entre le soutien américain à l’Ukraine et le voyage de Pelosi à Taïwan, accusant les deux de faire partie des prétendus efforts américains visant à fomenter l’instabilité mondiale.

La Russie et la Chine ont organisé une série de jeux de guerre conjoints ces dernières années, notamment des exercices navals et des patrouilles de bombardiers à longue portée au-dessus de la mer du Japon et de la mer de Chine orientale. L’année dernière, les troupes russes se sont déployées pour la première fois sur le territoire chinois pour des manœuvres conjointes.

Même si Moscou et Pékin ont par le passé rejeté la possibilité de forger une alliance militaire, Poutine a déclaré qu’une telle perspective ne pouvait être exclue. Il a également noté que la Russie partageait avec la Chine des technologies militaires hautement sensibles qui ont contribué à renforcer considérablement sa capacité de défense.