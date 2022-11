La Russie ordonne la retraite de Kherson, un sérieux renversement de la guerre d’Ukraine

D’autres responsables américains ont déclaré qu’il n’était pas tout à fait clair que Moscou abandonnait la rive ouest du Dnipro, et qu’il pourrait ne pas l’être avant quelques jours. Mais les responsables, s’exprimant sous couvert d’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à aborder la question publiquement, ont déclaré qu’il serait logique de retirer des troupes qui étaient de plus en plus isolées, les préservant pour combattre un autre jour.

La réunion manifestement chorégraphiée de M. Shoigu, où lui et le général Surovikin ont déclaré être motivés par le souci des troupes, semblait viser à atténuer le coup porté à un public national. Les Russes ont vu de plus en plus de rapports faisant état d’une guerre mal gérée, d’un brouillon chaotique qui a provoqué des protestations généralisées, de lourdes pertes et des troupes manquant de formation et d’équipement qui ont été utilisées comme chair à canon. Dans le même temps, des commentateurs pro-guerre ont critiqué le Kremlin pour ne pas avoir mené un combat plus agressif et brutal.

Les forces d’occupation avaient télégraphié un retrait possible pendant des semaines, faisant des déclarations sur la position difficile des troupes à Kherson et ordonnant au gouvernement régional nommé par le Kremlin et aux civils restants de fuir vers l’est. L’armée ukrainienne était sceptique, signalant il y a quelques jours à peine que 40 000 soldats russes se trouvaient à l’ouest du fleuve, creusant pour se battre pour la ville.

La décision apparente de Moscou de se retirer permet un retrait ordonné plutôt que le genre d’effondrement soudain et de repli paniqué que ses forces ont enduré à l’est en septembre, laissant derrière eux un trésor d’armes et d’autres équipements que les Ukrainiens pourraient utiliser.

“Il y a beaucoup de joie dans l’espace de l’information aujourd’hui, et on comprend pourquoi, mais nos émotions doivent être contenues – toujours pendant la guerre”, a déclaré M. Zelensky mercredi dans son discours du soir. Il a ajouté: “Lorsque vous vous battez, vous devez comprendre que chaque pas est toujours une résistance de l’ennemi, c’est toujours la perte de la vie de nos héros.”