La Russie ordonne des évacuations à Kherson avant la grande contre-offensive ukrainienne

Samedi, des responsables nommés par la Russie dans la ville de Kherson ont ordonné à tous les citoyens d’évacuer alors que les forces ukrainiennes se préparent à ce qui devrait être une contre-offensive majeure dans la région sud.

“Les civils de Kherson et de tous les départements et ministères de l’administration civile doivent maintenant traverser la rive gauche du Dniepr [River]”, ont déclaré les autorités russes de Kherson dans un message Telegram.

L’ordre a été rendu “en raison de la situation tendue sur le front, du danger accru de bombardements massifs de la ville et de la menace d’attaques terroristes”, a-t-il ajouté en référence à l’approche des forces ukrainiennes.

La déclaration a dit aux civils d’apporter des animaux de compagnie, des objets de valeur et des documents alors qu’ils fuient ce que beaucoup pensent être le prochain front majeur dans la lutte de l’Ukraine pour regagner son territoire.

Des combats intenses s’ensuivent dans la région depuis des mois, mais alors que les troupes ukrainiennes cherchent à évincer les forces d’occupation de la capitale régionale, on a de plus en plus le sentiment que la bataille atteint un point critique.

La Russie a pu prendre Kherson sans la dévaster et détient la ville depuis le 24 février.

Mais les avancées ukrainiennes et une panne d’information dans la région suggèrent que l’Ukraine pourrait planifier une autre contre-offensive majeure comme les progrès significatifs qu’elle a réalisés à Kharkiv le mois dernier, qui ont poussé les soldats russes à battre en retraite.

Les responsables installés par la Russie à Kherson ont déclaré cette semaine qu’ils prévoyaient de déplacer 10 000 personnes par jour de Kherson à travers le Dniepr et les ont exhortés à évacuer vers la Russie, a rapporté Reuters.

Les forces ukrainiennes ciblent les ponts, les voies de communication et les voies d’approvisionnement qui relient les troupes russes à Kherson aux points d’accès vitaux de l’est de l’Ukraine et de la Crimée.

Le général russe Sergei Surovikin a déclaré cette semaine que la situation à Kherson était “déjà difficile” et que la Russie “n’excluait pas des décisions difficiles” là-bas, a rapporté Reuters.

Le ministère russe de la Défense a déclaré samedi qu’il avait repoussé une contre-offensive le long des lignes de front dans le sud de l’Ukraine, mais Fox News Digital n’a pas pu vérifier ces affirmations de manière indépendante.

La Russie a déclaré que la région de Kherson était désormais son territoire après sa tentative d’annexion le mois dernier.

L’Ukraine et ses alliés occidentaux ont qualifié cela d’accaparement illégal de terres.