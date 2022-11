La Russie ordonne aux troupes de se retirer de la ville clé de Kherson | Nouvelles du monde

Les troupes russes ont reçu l’ordre de se retirer de la ville de Kherson et des zones environnantes dans le sud de l’Ukraine.

Le commandant en chef de la Russie en Ukraine, le général Sergei Surovikin, a déclaré qu’il n’était plus possible d’approvisionner la ville et d’autres parties de la rive ouest du fleuve Dnipro sur laquelle elle se trouve.

Dans des commentaires télévisés, il a déclaré: “Nous sauverons la vie de nos soldats et la capacité de combat de nos unités.

“Les garder sur la rive droite (ouest) est vain.

“Certains d’entre eux peuvent être utilisés sur d’autres fronts.”

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a répondu en disant : “Je suis d’accord avec vos conclusions et propositions.

“Procéder au retrait des troupes et prendre toutes les mesures pour transférer les forces de l’autre côté du fleuve.”

L’annonce marque l’un des reculs les plus importants de la Russie et un autre revers humiliant.

Lire la suite:

Un Britannique meurt au combat en Ukraine

Dernière guerre en Ukraine : la Russie subit un revers majeur – mais Poutine “n’en parle pas”

La ville de Kherson, qui avait une population d’avant-guerre de 280 000 habitants, a été saisie par la Russie au début de la guerre et elle reste la seule capitale régionale à être tombée.

La région de Kherson a été annexée en septembre, avec trois autres régions ukrainiennes – Louhansk, Donetsk et Zaporizhzhia.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré à plusieurs reprises que la restitution de tous les territoires occupés était une condition pour tout pourparler de paix avec la Russie, mais il est peu probable que la Russie accepte cela.

Les troupes ukrainiennes ont lancé des attaques au cours de l’été dans le but de reprendre des parties de la province.

Mikhailo Podolyak, conseiller de M. Zelenskyy, a déclaré : “Il est nécessaire de séparer les paroles des actes.

“Tant que le drapeau ukrainien ne flottera pas sur Kherson, cela n’a aucun sens de parler d’un retrait russe.

“L’Ukraine ne prend pas ces déclarations (de la Russie) en considération.

« Il est encore trop tôt pour parler du retrait des troupes russes de Kherson : un groupement des forces armées de la Fédération de Russie est maintenu dans la ville, et des effectifs supplémentaires sont acheminés vers la région.

Il a ajouté : “Nos forces armées travaillent selon leur plan : reconnaissance, évaluation des risques, contre-attaque efficace.”