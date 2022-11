La Russie offre une alternative aux efforts occidentaux pour « politiser » le sport

L’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) peut contrecarrer les tentatives de saper les principes olympiques, a déclaré le vice-Premier ministre russe

Des liens sportifs plus étroits entre les membres de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) aideront à établir des relations et à combattre les efforts occidentaux pour “détruire” Principes olympiques, selon le Premier ministre russe Mikhail Mishustin.

S’exprimant lors d’une vidéoconférence du SCO mardi, Mishustin a déclaré “la pression la plus forte du collectif occidental” avait été appliquée au sport russe ces derniers mois en raison du conflit en Ukraine.

Les athlètes russes ont fait face à des interdictions généralisées de compétitions internationales depuis que Moscou a commencé sa campagne militaire en février – ce qui, selon Mishustin, était contraire au principe selon lequel le sport reste en dehors de la politique.

“Les États membres de l’OCS sont unanimes sur le fait que les compétitions sportives doivent rester un outil efficace et accessible pour renforcer la confiance et la compréhension mutuelle entre les peuples… Ensemble, nous devons lutter contre toute tentative de détruire les nobles principes de l’Olympisme”, Mishustin a déclaré lors d’une réunion du Conseil des chefs de gouvernement de l’OCS, dans des commentaires partagés par TASS.

Le mois dernier, lors d’un sommet de l’OCS à Samarkand, en Ouzbékistan, le président russe Vladimir Poutine a suggéré que l’organisation pourrait créer une association formelle de fédérations sportives.

Le vice-Premier ministre russe Dmitry Chernyshenko a récemment noté que la population collective des nations de l’OCS se chiffre en milliards, offrant un énorme public potentiel pour la collaboration sportive.

Ailleurs, les responsables russes ont constamment évoqué l’idée de plus de compétitions avec les membres des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) et des pays de la CEI (Communauté des États indépendants).

Mishustin a déclaré mardi qu’une association sportive au sein du SCO servirait à renforcer la coopération.

“Il réunira des représentants de telles structures des États membres de l’OCS, des BRICS, de l’EAEU (Union économique eurasienne) et de la CEI, tout en étant ouvert à d’autres participants”, a déclaré le responsable russe.

« Les athlètes de nos pays pourront démontrer leurs exploits dans un combat loyal lors de grandes compétitions. De plus, l’accent sera mis non seulement sur les professionnels, mais avant tout sur les sports de masse.

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue de la réunion de mardi, l’OCS a déclaré qu’elle s’emploierait à renforcer les relations « dans le domaine de la culture physique et du sport.

“[Participants] a pris note de la proposition de la Fédération de Russie de créer une Association des organisations sportives sous les auspices de l’OCS et d’établir un groupe de travail sur la culture physique et les sports dans le cadre de cette réunion », ajoute la déclaration.

L’OCS a été fondée en 2001 en tant qu’alliance d’intégration économique et de renforcement de la confiance, et est aujourd’hui le plus grand bloc régional du monde.

Il rassemble actuellement la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan, l’Inde et le Pakistan, tandis que quatre États observateurs – l’Afghanistan, la Mongolie, la Biélorussie et l’Iran – cherchent à devenir membres à part entière.

Le mois dernier, la Turquie a annoncé son intention d’adhérer, tandis que l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Cambodge, le Népal et le Sri Lanka sont actuellement reconnus comme des “partenaires de dialogue” spéciaux du groupe. L’OCS a lancé le processus d’octroi du même statut à l’Égypte, au Qatar et à l’Arabie saoudite en septembre 2021.