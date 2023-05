La Russie offre son soutien à l’armée somalienne dans la lutte contre les groupes terroristes

MOSCOU (AP) – La Russie est prête à fournir à l’armée somalienne du matériel militaire dans sa guerre contre le terrorisme, a déclaré vendredi le ministre russe des Affaires étrangères.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a fait cette offre après des entretiens avec son homologue somalien Abshir Omar Jama à Moscou.

Le chef de la diplomatie russe a déclaré que Moscou a réaffirmé sa volonté de répondre aux besoins matériels de l’armée somalienne dans sa lutte contre les extrémistes qui restent sur le territoire somalien, notamment al-Shabaab et al-Qaïda.

L’offre souligne en outre l’intérêt croissant de la Russie pour le continent africain qui éclipse l’Occident dans les pays confrontés à des conflits.

Actuellement, les mercenaires russes Wagner sont présents en République centrafricaine, au Mali, au Mozambique et en Libye.

La Somalie a fait face à de nombreuses attaques du groupe affilié d’Al-Qaida en Afrique de l’Est, al-Shabab, et récemment le gouvernement s’est lancé dans ce qui a été décrit comme l’offensive la plus importante contre le groupe extrémiste al-Shabab depuis plus d’une décennie.

Le groupe extrémiste a freiné le rétablissement de la nation après des décennies de conflit.

Le plan de jeu de la Russie en Afrique a consisté à rechercher des alliances avec des régimes ou des juntes évités par l’Occident ou confrontés à des insurrections et à des défis internes à leur domination.

Les dirigeants africains obtiennent la reconnaissance du Kremlin et la puissance militaire de Wagner. Ils le paient en donnant à la Russie un accès prioritaire à leur pétrole, leur gaz, leur or, leurs diamants et leurs précieux minéraux.

L’influence russe en Afrique a été mise en évidence lorsque les Nations Unies 17 des 35 pays qui se sont abstenus lors d’un vote sur une résolution condamnant l’invasion de l’Ukraine étaient africains.

La Somalie avait voté en faveur de la résolution ukrainienne mais s’efforçait d’améliorer les relations avec la Russie qui ont été rompues en 1978 lorsque Moscou a soutenu l’Éthiopie dans une guerre contre la Somalie.

