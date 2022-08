La Russie obtient sa dose de caféine avec les magasins imitateurs de Starbucks

Les habitants de Moscou qui ont été déçus lorsque Starbucks a fermé ses cafés après que la Russie a envoyé des troupes en Ukraine peuvent maintenant ressentir une bouffée d’espoir : une opération presque identique s’ouvre dans la capitale.

Le nom est presque le même : Stars Coffee. Le logo pourrait être le jumeau séparé à la naissance de la sirène Starbucks, avec des cheveux flottants, un petit sourire énigmatique et une étoile au sommet de sa tête – bien qu’au lieu d’une couronne Starbucks, elle porte une coiffe russe appelée kokoshnik.

Le menu, à en juger par l’application de l’entreprise introduite un jour avant l’ouverture officielle du magasin vendredi, semblerait familier à tout client Starbucks.

Starbucks a déclaré jeudi qu’il n’avait aucun commentaire sur les nouveaux magasins.

Les entrepreneurs russes capitalisent sur les magasins vacants

Le chanteur et entrepreneur russe Timur Yunusov, mieux connu sous le nom de Timati, pose devant un café Stars Coffee récemment ouvert dans l’ancien emplacement du café Starbucks à Moscou, en Russie, le jeudi 18 août 2022. Une nouvelle chaîne de café magasins ouvre jeudi à Moscou, après que le chanteur et entrepreneur russe Timur Yunusov, mieux connu sous le nom de Timati, ainsi que le restaurateur russe Anton Pinskiy ont acheté les magasins Starbucks après le retrait de l’entreprise de Russie. (Dmitry Serebryakov/Associated Press)

Starbucks, basé à Seattle, était l’une des plus visibles de la vague d’entreprises étrangères qui se sont retirées de Russie ou ont suspendu leurs opérations en réponse à l’opération militaire russe en Ukraine. D’autres incluent McDonald’s, IKEA et le géant de la mode rapide H&M.

Le départ de ces entreprises a été un coup psychologique pour les Russes qui s’étaient habitués au confort de la culture de consommation à l’occidentale. Mais les entrepreneurs russes ont vu des opportunités dans des magasins soudainement inoccupés.

Les anciens points de vente de McDonald’s rouvrent et attirent des foules importantes sous le nom de Vkusno — i Tochka. Bien que le nom ne sorte pas facilement de la langue et soit un peu difficile à traduire (en gros : c’est savoureux — point), le menu témoigne du fait que l’imitation est la forme de flatterie la plus sincère.

Yunus Yusupov, un rappeur populaire qui utilise le nom de scène Timati, et le restaurateur Anton Pinsky se sont associés pour acheter les actifs de Starbucks, puis ont poussé la stratégie d’imitation un peu plus loin en donnant à l’opération un nom en anglais.

Lors d’une conférence de presse jeudi, ils se sont engagés à rouvrir tous les anciens Starbucks sous leur nouvelle identité et même à développer l’entreprise. La société américaine avait construit son opération russe à environ 130 magasins depuis son entrée dans le pays en 2007. Les magasins étaient détenus et exploités par un franchisé, Alshaya Group of Kuwait.

Imitations une tentative d’inspirer la fierté nationale

Les gens se rassemblent pour visiter un café Stars Coffee récemment ouvert dans l’ancien emplacement du café Starbucks à Moscou, en Russie, le jeudi 18 août 2022. (Dmitry Serebryakov/Associated Press)

Alors que la ressemblance étroite des nouvelles opérations avec leurs prédécesseurs pourrait être considérée comme une inspiration et des efforts de quelqu’un d’autre, les successeurs de Starbucks et McDonald’s correspondent également à un concept de fierté nationale.

Depuis que la Russie a été frappée par des sanctions et des retraits étrangers, les responsables affirment fréquemment que la Russie surmontera en s’appuyant sur ses propres ressources et énergies.

“Maintenant, la situation économique est difficile, mais c’est une période d’opportunités”, a déclaré Oleg Ekindarov, président de la société holding qui s’est associée à l’accord Starbucks, à l’agence de presse officielle Tass.

“Depuis quatre mois, nous recherchons très activement des entreprises sortantes à l’instar de Starbucks. Il existe plusieurs autres exemples similaires, mais nous ne pouvons pas encore en parler.”