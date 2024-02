La Russie obligée de « sacrifier la qualité pour la quantité » dans la guerre contre l’Ukraine

MILAN — Malgré une défaite en moyenne des centaines de véhicules blindés et de systèmes d’artillerie chaque mois, la Russie a pu reconstituer son inventaire en régénérant des milliers de véhicules stockés en 2023 – un taux d’attrition que les experts s’attendent à ce que Moscou puisse gérer pendant encore plusieurs années.

L’année dernière, la Russie a réactivé du stockage au moins 1 180 à 1 280 chars de combat principaux et environ 2 470 véhicules de combat d’infanterie et véhicules blindés de transport de troupes, selon «L’équilibre militaire 2024» rapport dévoilé mardi par le groupe de réflexion de l’Institut international d’études stratégiques, basé à Londres.

Le rapport estime que depuis février 2022, date à laquelle la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraineles pertes de véhicules de combat de Moscou ont frôlé les 8 800, dont plus de 3 000 chars.

« Pour mettre cela en perspective, les pertes de chars russes sur le champ de bataille sont supérieures à celles qu’elles avaient au moment du lancement de son offensive contre l’Ukraine en 2022 », a déclaré Bastian Giegerich, directeur de l’IISS, lors d’un événement en ligne organisé le 13 février.

Dans un article Publié par le groupe de réflexion le 12 février, les analystes de recherche sur la défense Yohann Michel et Michael Gjerstad ont découvert que des images disponibles dans le commerce montrent que la Russie possède une variété d’installations de rénovation. Il s’agit notamment de 10 bases centrales de réserve de chars, d’au moins 37 bases de stockage mixtes d’équipements et d’armements et d’un minimum de 12 centres de stockage d’artillerie.

« Nous estimons donc que la Russie sera capable de poursuivre son assaut contre l’Ukraine au taux d’attrition actuel pendant encore 2 à 3 ans, et peut-être même plus longtemps », ont-ils écrit.

Cependant, Giegerich a noté que la stratégie du Kremlin consistant à s’appuyer sur des équipements anciens remis à neuf et stockés – qui sont souvent assez anciens – a un coût.

« Les véhicules qui sortent des installations de production russes ne sont pour la plupart pas neufs. Ce faisant, le pays doit sacrifier la qualité au profit de la quantité », a déclaré Giegerich.

L’armée russe a également connu des difficultés dans ses efforts de recrutement.

« Des taux de pertes constamment élevés ont maintenu la plupart des unités en deçà de leurs effectifs. Le manque d’officiers de remplacement et le temps de formation limité alloué au personnel nouvellement mobilisé ont considérablement entravé l’efficacité au combat de nombreuses unités », indique le nouveau rapport. « Les déclarations optimistes des responsables du gouvernement et de l’industrie sur le recrutement et la production d’équipements pour soutenir les forces déployées en Ukraine en 2023 semblent démentir la réalité. »

“Néanmoins, les effectifs des formations et unités existantes ont été partiellement reconstitués, et un certain nombre de nouveaux régiments de guerre ont été créés grâce à des efforts de mobilisation limités menés fin 2022, associés à divers efforts de recrutement en cours”, a ajouté le groupe de réflexion.

En effet, les interceptions ukrainiennes publié l’automne dernier par Reuters montrent des conscrits russes se plaignant d’un entraînement médiocre, de lourdes pertes et d’un équipement médiocre.