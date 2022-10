La Russie nomme un nouveau commandant général pour son armée en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine (à gauche) porte un toast avec le Premier ministre Dmitri Medvedev à côté de Sergei Surovikin, le commandant des troupes russes en Syrie, après une cérémonie de remise de récompenses d’État aux militaires qui ont combattu en Syrie, au Kremlin à Moscou le 28 décembre 2017. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / POOL / AFP) (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/POOL/AFP via Getty Images)

WASHINGTON – La Russie a nommé un nouveau commandant pour diriger toutes ses forces en Ukraine alors que la guerre du Kremlin entre dans son huitième mois.

Sergei Surovikin, un général de l’armée qui supervise également l’armée de l’air russe, dirigeait auparavant les forces russes en Syrie. Son nouveau rôle consistera à galvaniser les troupes russes après une série de revers, notamment de lourdes pertes de troupes et d’équipements, et la confiscation de milliers de kilomètres carrés de territoire occupé.

La nomination de Surovikin fait suite aux plans du président russe Vladimir Poutine visant à enrôler des centaines de milliers d’hommes russes pour la guerre. L’ordre de Poutine pour qu’environ 300 000 Russes se joignent au combat en Ukraine est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que Moscou enrôle des civils dans l’armée.

La décision du Kremlin d’imposer un projet partiel a été déclenchée en partie par une série d’avancées ukrainiennes étonnantes ces dernières semaines.

La semaine dernière, Poutine a déclaré que quatre régions ukrainiennes appartenaient désormais à la Russie. Le dirigeant russe a cité des référendums, largement considérés comme truqués et illégaux par les gouvernements occidentaux, organisés dans les régions d’Ukraine occupées par la Russie.

“Les résultats sont connus, bien connus”, a déclaré Poutine le 30 septembre. “Il y a quatre nouvelles régions de Russie”, faisant référence aux régions ukrainiennes de Donetsk, Lougansk, Zaporizhzhia et Kherson.

Dans la foulée du discours de Poutine, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré qu’il soumettrait une demande “accélérée” pour que son pays rejoigne l’alliance militaire de l’OTAN.

Équipées d’un arsenal d’armes occidentales, les forces ukrainiennes ont repris de vastes étendues de territoire qui avaient été occupées par les forces russes depuis les premiers jours de la guerre. Leurs succès sur le champ de bataille ont entaché la réputation de la puissante machine de guerre du Kremlin.

Mais alors que l’Ukraine se bat pour reprendre les terres un village à la fois, le coût pour les civils a été énorme.

Jusqu’à présent, l’ONU estime que l’invasion russe a coûté la vie à plus de 6 000 civils et fait plus de 8 600 blessés. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ajoute que le nombre de morts en Ukraine est probablement plus élevé.