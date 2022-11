La Russie n’est pas “l’État parrain du terrorisme”, selon l’ambassadeur des États-Unis — RT World News

Le pays ne correspond pas aux critères américains pour une telle désignation, selon l’envoyé de Washington pour la justice pénale mondiale

Les États-Unis ne peuvent pas désigner la Russie comme “État parrain du terrorisme” car cela ne correspond tout simplement pas aux critères pertinents, a déclaré mardi l’ambassadrice itinérante des États-Unis pour la justice pénale mondiale, Beth Van Schaack, lors d’un point de presse, tout en commentant une initiative similaire des législateurs européens.

Le Parlement européen a adopté une résolution appelant la Russie à “État parrain du terrorisme” mercredi.

“La désignation d’un État parrain du terrorisme au sens de la définition de la loi américaine n’est pas un bon match pour la Russie ici”, Van Schaack a déclaré aux journalistes. Washington est actuellement “explorer d’autres désignations potentielles” cela lui permettrait d’imposer potentiellement de nouvelles sanctions à Moscou, a ajouté l’ambassadeur.

Selon Van Schaack, un tel label ne serait pas nécessaire puisque les États-Unis sont déjà “utilisant nos sanctions à un degré incroyable.”

La résolution non contraignante du Parlement européen a été soutenue par 494 députés tandis que 58 ont voté contre et 44 se sont abstenus. Les députés ont notamment déclaré que les attaques de la Russie contre “la population civile de l’Ukraine [and] la destruction des infrastructures civiles » s’élever à “crimes de guerre” et “actes de terreur”.















Le document appelle également Bruxelles à développer un cadre juridique pertinent lui permettant de désigner officiellement des nations entières comme sponsors du terrorisme, ajoutant que ce n’est actuellement pas possible.

La résolution exigeait également ce qu’elle appelait la “isolement international complet” de la Russie, y compris la poursuite de la réduction des relations diplomatiques et l’adoption rapide d’une nouvelle série de sanctions. “Les contacts avec ses représentants officiels à tous les niveaux (devraient) être limités au strict minimum nécessaire”, disait le document.

Mardi, Van Schaack a déclaré que les États-Unis “très intéressé par ce que font les Européens” ajoutant qu’une telle résolution “porte un grand poids.” Le document du Parlement européen adopté jusqu’à présent est largement symbolique car il n’impose aucun engagement juridique à Bruxelles.

Mercredi, le ministère russe des Affaires étrangères a fustigé de telles désignations comme un moyen pour l’Occident de légitimer leur “mesures coercitives unilatérales” contre leurs adversaires perçus.

« Un certain nombre de nations représentant « l’Occident collectif » utilisent des étiquettes telles qu’un « État terroriste », un « régime terroriste » ou un « État parrain du terrorisme » pour désigner ces nations. [they consider] “indésirable” et ne correspondant pas à leurs perceptions déformées de la démocratie », Ivan Nechayev, chef adjoint du département de l’information et de la presse du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré aux médias russes.