Pourtant, le Kremlin est prêt à dialoguer avec Kiev “sans aucune condition préalable”, a déclaré Andrey Rudenko

La Russie n’est pas engagée dans des négociations avec les États-Unis sur l’Ukraine, a déclaré mardi un haut diplomate russe, signalant toutefois que Moscou reste totalement ouvert à des pourparlers avec Kiev.

Lorsque des journalistes lui ont demandé si Washington et Moscou étaient engagés dans des délibérations diplomatiques sur l’Ukraine, le vice-ministre des Affaires étrangères Andrey Rudenko a répondu : “Non nous ne sommes pas.”

Cependant, le diplomate a signalé que Moscou était prêt à mener des négociations avec l’Ukraine “sans aucune condition préalable” à l’exception de la condition clé – “que l’Ukraine fasse preuve de bonne volonté.”

Rudenko a toutefois rappelé que l’Ukraine a adopté une loi interdisant les pourparlers avec la Russie. « C’est leur choix. Nous avons toujours dit que nous étions prêts pour de telles négociations, qui n’avaient pas été interrompues par notre faute », il ajouta.















Début octobre, le président ukrainien Vladimir Zelensky a signé un décret interdisant tout engagement diplomatique avec Vladimir Poutine, suggérant qu’il n’y aura de pourparlers que lorsque la Russie aura un président différent. Malgré cela, Moscou a déclaré à plusieurs reprises qu’il était ouvert à la reprise des pourparlers de paix avec Kiev.

Le Washington Post a rapporté la semaine dernière que les États-Unis avaient demandé en privé aux responsables ukrainiens de montrer publiquement leur volonté de s’asseoir à la table des négociations avec la Russie, tout en s’arrêtant avant de pousser Kiev à de véritables pourparlers.

Le dernier cycle de négociations entre Moscou et Kiev a eu lieu en mars à Istanbul. La partie russe, qui avait initialement exprimé son optimisme quant au processus de paix, a ensuite accusé l’Ukraine de faire marche arrière sur tous les progrès réalisés en Turquie. De plus, le mois dernier, Poutine a noté qu’au moment où Moscou et Kiev étaient parvenus à un accord préliminaire, qui aurait pu mettre fin aux hostilités, mais dès que la Russie a retiré ses troupes de la capitale ukrainienne, “les dirigeants de Kiev ont perdu tout désir d’avoir des pourparlers.”

Lundi, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que la communication entre Washington et Moscou restait ouverte, a rapporté la BBC. Le haut responsable aurait déclaré que c’était “dans l’intérêt” des États-Unis pour maintenir le contact.