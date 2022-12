La Russie n’est pas “devenue folle” à propos des armes nucléaires – mais Poutine n’exclura pas la première frappe | Nouvelles du monde

Vladimir Poutine a déclaré “nous ne sommes pas devenus fous” lorsqu’on lui a demandé s’il pourrait utiliser des armes nucléaires en Ukraine – mais n’a pas exclu une éventuelle première frappe en cas de menace.

Le président russe a décrit les armes comme un moyen de dissuasion, mais a réaffirmé que son pays utiliserait “tous les moyens à sa disposition” pour défendre ses intérêts si les “moyens pacifiques” venaient à échouer.

C’est la dernière d’une série de déclarations depuis le début de la guerre dans lesquelles il a maintenu ouverte l’option nucléaire.

“Nous ne sommes pas devenus fous. Nous comprenons parfaitement ce que sont les armes nucléaires”, Monsieur Poutine a déclaré un membre du Conseil présidentiel des droits de l’homme dans des commentaires télévisés.

“Nous les avons, et ils sont plus avancés et à la pointe de la technologie que n’importe quelle autre puissance nucléaire”, a-t-il déclaré.

“Nous n’allons pas brandir ces armes comme un rasoir qui parcourt le monde, mais nous partons naturellement de leur existence.

“C’est un facteur de dissuasion, pas un facteur provoquant une escalade du conflit.”

Le président a néanmoins refusé d’exclure une première frappe théorique, affirmant qu’elle pourrait empêcher la Russie de se défendre.

Image:

Le président a parlé d’un “long processus” en Ukraine, ne suggérant aucune perspective d’une fin imminente de la guerre



Il a dit Russie avait une doctrine de “lancement sur avertissement”, selon laquelle la Russie tirerait des armes nucléaires si elle était ciblée par une attaque nucléaire imminente – ou par une attaque conventionnelle qui menaçait son existence.

“S’il ne l’utilise en aucun cas le premier, cela signifie qu’il ne sera pas non plus le deuxième à l’utiliser, car la possibilité de l’utiliser en cas de frappe nucléaire sur notre territoire sera fortement limitée”, a-t-il ajouté. dit le président.

De nombreux pays occidentaux ont précédemment critiqué les propos nucléaires de M. Poutine comme étant dangereux.

Cependant, il a affirmé mercredi qu’il avait été provoqué par l’ancienne Première ministre britannique Liz Truss lorsqu’elle avait parlé de sa propre volonté d’utiliser des armes nucléaires.

Il semblait faire référence aux commentaires de Mme Truss en août dans lesquels elle avait déclaré lors d’un événement de campagne électorale pour les conservateurs qu’elle serait “prête” à utiliser des ADM si nécessaire.

“J’ai dû souligner certaines choses en réponse”, a déclaré M. Poutine.

“Ses commentaires sont passés largement inaperçus, mais ils ont immédiatement souligné nos déclarations et les ont utilisées pour effrayer le monde.”

Ses remarques faisaient écho à celles d’octobre, lorsqu’il disait Mme Truss était “un peu dépassée” lorsqu’elle a fait part de ses inquiétudes quant à la capacité nucléaire de la Russie dans un discours à l’ONU.

M. Poutine a également parlé de l’état de la guerre en Ukraine, où elle a perdu beaucoup de terrain ces derniers mois, et a admis que ce serait probablement un “long processus” – suggérant que la Russie n’a pas l’intention d’abandonner le conflit de si tôt.

Il a également tenté de calmer les rumeurs d’une deuxième mobilisation l’année prochaine, affirmant qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un appel supplémentaire.

Le président russe a déclaré que sur les 300 000 réservistes recrutés, environ la moitié avaient été envoyés dans la zone de ce que Moscou appelle son “opération militaire spéciale” en Ukraine.

Quelque 77 000 étaient dans des unités de combat et les autres remplissaient des fonctions défensives, a-t-il dit.

Les rumeurs se sont multipliées parmi les politiciens de l’opposition russe et les principales chaînes Telegram pro-guerre d’une deuxième vague au début de l’année prochaine.