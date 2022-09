La Russie n’enverra pas de nomination pour le meilleur long métrage international en pleine guerre avec l’Ukraine

La Russie n’enverra aucune nomination officielle aux Oscars cette année. Comme l’a confirmé Variety, la Russie a choisi de ne pas envoyer de candidat officiel aux Oscars pour la prochaine course internationale de longs métrages.

Selon Variety, la décision de l’Académie du cinéma russe de s’abstenir des Oscars est le reflet de l’escalade des hostilités entre les États-Unis et la Russie, qui est en guerre contre l’Ukraine depuis le 24 février. La Russie s’est engagée à rompre les liens avec les États-Unis après l’accusant d’être directement impliqué dans le conflit en Ukraine.

Variety rapporte en outre que pendant des années, la Russie avait constamment envoyé des films aux Oscars. La Russie a été présélectionnée à deux reprises depuis lors, en 2019 avec Beanpole de Kantemir Balagov, qui avait remporté un prix au Certain Regard à Cannes, et Chers camarades d’Andrei Konchalovsky, lauréat du Prix spécial du jury à Venise, mettant en lumière la culture et l’industrie cinématographiques dynamiques du pays. La Russie a été nominée en 2017 pour Loveless d’Andrey Zvyagintsev, qui a remporté le prix du jury à Cannes.





Variety a cité un média local TASS qui a rapporté qu’un célèbre cinéaste russe, Nikita Mikhalkov, était en faveur de cette décision. Il a déclaré que « cela n’avait pas de sens » de sélectionner un film qui représentera la Russie dans un pays qui, en réalité, « nie actuellement son existence ».

Mikhalkov, qui a quitté le comité de sélection des Oscars en août, a déclaré qu’il prévoyait d’organiser une cérémonie pour l’Europe et l’Asie qui serait similaire aux Oscars, selon Variety.

Pendant ce temps, dans un geste surprenant, la Film Federation of India, au lieu de choisir les favoris du public RRR ou The Kashmir Files, a sélectionné le film gujarati 2021 Chhello Show alias Last Film Show comme entrée officielle de l’Inde dans la catégorie Meilleur long métrage aux Oscars 2023 .

Le film dramatique autobiographique sur le passage à l’âge adulte capture l’innocence de l’enfance et la magie universelle des films et est réalisé par Pan Nalin. Avec Bhavin Rabari, Vikas Bata, Richa Meena et Bhavesh Shrimali, entre autres, Chhello Show devrait sortir au Gujarat et dans certains cinémas à travers l’Inde le 14 octobre 2022.

(Avec les entrées de l’ANI)