Oleg Matytsin a déclaré que la Russie est une nation “autosuffisante” mais qu’elle ne se couperait pas

La Russie ne s’isolera pas face aux interdictions sportives et continuera à développer la coopération avec ses partenaires des groupes de nations BRICS et SCO (Organisation de coopération de Shanghai), a déclaré le ministre russe des Sports Oleg Matytsin.

S’exprimant lors d’un forum intitulé “Le sport en Extrême-Orient : créer de nouvelles opportunités” Lors du Forum économique de l’Est à Vladivostok mercredi, Matytsin a évoqué le paysage sportif qui a vu des athlètes russes bannis par de nombreuses fédérations suite à une recommandation du Comité international olympique (CIO) en février.

“Nous avons invité ici nos collègues des pays BRICS et SCO et négocions avec eux pour organiser des compétitions et des réunions bilatérales”, a-t-il ajouté. Matytsin a déclaré, selon TASS.

« Il est nécessaire d’utiliser tous les formats pour la participation de nos athlètes et de respecter les principes olympiques de base.

« Nous ne sommes pas isolés. La position de notre président est que nous sommes une nation sportive autosuffisante, nous avons d’énormes ressources.

Matytsin – comme plusieurs autres responsables russes ces derniers mois – a parlé d’une coopération accrue en termes sportifs avec des nations amies telles que la Chine, l’Inde et d’autres.

“Pour la première fois en 30 ans, nous avons restauré le mouvement sportif et athlétisme, et une incitation très importante pour le développement et la vulgarisation de ce système est la création d’un environnement compétitif”, dit Matytsine.

« Le gouvernement a décidé de fournir des incitations matérielles non seulement aux athlètes, mais aussi aux entraîneurs.

“Je pense que le président soutiendra l’idée d’avantages supplémentaires pour la participation et la victoire dans ces [new] compétitions,” a ajouté le ministre des sports.

Plus tôt cette semaine, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a noté que le président Vladimir Poutine avait souligné la nécessité de nouvelles compétitions comme contrepoids aux interdictions internationales, mais que la Russie continuerait à se battre pour le droit de ses athlètes de participer à des tournois mondiaux.

“Le président a souligné la nécessité d’introduire tout un système de compétitions nationales, des compétitions élargies avec la participation d’autres pays amis”, dit Peskov.

Le Forum économique de l’Est annuel en cours à Vladivostok vise à renforcer les liens dans la région et se tient pour la septième fois.